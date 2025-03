THE WINNER TAKES IT ALL! Andrea Giovannini trionfa nella Mass Start e conquista la Coppa del Mondo!

Andrea Giovannini piazza la zampata del campione e difende la Coppa del Mondo conquistata lo scorso anno nella mass start dello speed skating: alla Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi), l’azzurro vince l’ultima gara stagionale del massimo circuito e balza in vetta alla classifica generale.

Sfruttando la presenza in Division A di Daniele Di Stefano, anch’egli ancora in corsa per il successo finale, gli azzurri possono fare gioco di squadra e, quando dopo il secondo sprint intermedio il gruppo si spezza, Giovannini si fa trovare nel posto giusto al momento giusto, mentre Di Stefano resta nella seconda parte del plotone.

In otto vanno a giocarsi il successo finale, e tra questi Giovannini è l’uomo meglio piazzato nella generale: quando il divario tra i due gruppetti supera i 10″ diventa chiaro che l’azzurro ha la possibilità di difendere la Coppa del Mondo conquistata nella scorsa stagione dopo due secondi posti consecutivi nelle annate precedenti.

La volata di Andrea Giovannini è magistrale: la vittoria dell’azzurro è netta, con il crono di 7’48″31 e 61 punti, davanti al sudcoreano Jae-Won Chung, che si piazza secondo a 0″12, a quota 43, ed al neerlandese Jorrit Bergsma, terzo a 0″13, il quale chiude a quota 20. Chiude al 16° posto Daniele Di Stefano in 8’02″23.

In classifica generale con il successo odierno Andrea Giovannini balza dal quarto al primo posto salendo a quota 270 punti, rimontando su tutti i diretti avversari, rimasti intruppati nella seconda parte del gruppo quest’oggi. Piazza d’onore per il neerlandese Bart Hoolwerf con 252, gradino più basso del podio per il transalpino Timothy Loubineaud a quota 247, il quale relega in quarta piazza il belga Bart Swings con 246. Settima piazza finale per Daniele Di Stefano a quota 232.