Speed skating, Andrea Giovannini trionfa in Coppa del Mondo, amara piazza d’onore per il team pursuit

Chiusura col botto per l’Italia nella stagione 2024-2025 della Coppa del Mondo di speed skating: la sesta ed ultima tappa, andata in scena alla Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi), incorona Andrea Giovannini, che vince la mass start e conferma il titolo conquistato lo scorso anno, mentre nel team pursuit Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini chiudono secondi e cedono agli USA nella corsa al successo nella generale.

Nella mass start maschile Andrea Giovannini si impone in maniera magistrale in una volata ristretta, dopo che il gruppo si era spezzato in due, con i principali avversari dell’azzurro nella generale rimasti nella seconda parte del plotone: successo con il crono di 7’48″31 e 61 punti, davanti al sudcoreano Jae-Won Chung, che si piazza secondo a 0″12, a quota 43, ed al neerlandese Jorrit Bergsma, terzo a 0″13, il quale chiude a quota 20. Termina al 16° posto Daniele Di Stefano in 8’02″23. In classifica generale con il successo odierno Andrea Giovannini balza dal quarto al primo posto salendo a quota 270 punti. Piazza d’onore per il neerlandese Bart Hoolwerf con 252, gradino più basso del podio per il transalpino Timothy Loubineaud a quota 247. Settima piazza finale per Daniele Di Stefano a quota 232.

Nel team pursuit maschile gli azzurri Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini cedono agli Stati Uniti, che vincono lo scontro diretto per la conquista della classifica generale. Gli USA (Dawson/Cepuran/Lehman) fanno gara di testa dall’inizio alla fine e vanno a vincere con il tempo di 3’39″40, infliggendo 1″74 alla formazione italiana. Gli azzurri, infatti, conquistano la piazza d’onore con il crono di 3’41″14, mentre il gradino più basso del podio va ai Paesi Bassi (Huizinga/Snellink/Bergsma), terzi in 3’41″48, a 2″08 dagli USA ed a 0″34 dagli azzurri. La classifica finale di Coppa del Mondo premia così gli Stati Uniti, che chiudono con 174 punti sui 180 a disposizione in stagione, precedendo l’Italia, a cui non bastano una vittoria e due secondi posti per svettare in graduatoria, dovendosi accontentare della piazza d’onore a quota 168, a -6 dagli USA, mentre completa il podio la Norvegia, terza con 139 punti.

Nella mass start femminile Francesca Lollobrigida finisce quarta in volata, chiudendo in 8:27.63, a 0″01 dal gradino più basso del podio, conquistato dalla statunitense Mia Manganello, terza in 8:27.62, mentre il successo va alla neerlandese Marijke Groenewoud, prima in 8:27.52, la quale brucia la canadese Ivanie Blondin, seconda in 8:27.54. In Division B Alice Marletti termina sesta.

Nel team pursuit femminile d’Italia di Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana ed Alice Marletti si classifica quinta in 3:01.87 e guadagna il pass per i Mondiali su singole distanze. La vittoria va ai Paesi Bassi (Beune/Rijpma-De Jong/Groenewoud) in 2:54.87, che precedono il Giappone (Takagi/Horikawa/Sato), secondo a 1.09, e gli Stati Uniti (Bowe/Manganello/Myers), terzi a 5.32.

Nei 500 metri femminili Serena Pergher si classifica 14ma in 38.11, a 0.98 dalla neerlandese Femke Kok, che si impone in 37.13, davanti alla statunitense Erin Jackson, seconda a 0.30, ed alla polacca Kaja Ziomek-Nogal, terza a 0.60. In Division B chiude sesta Giorgia Aiello in 39.05.

Nei 500 metri maschili si impone il kazako Yevgeniy Koshkin, vittorioso in 34.46, che precede il canadese Laurent Dubreuil, secondo a 0.05, ed il neerlandese Jenning De Boo, terzo a 0.06. In Division B termina 15° David Bosa in 35.85.

Nella staffetta mista, specialità in cui era assente l’Italia, il successo va alla Svizzera (McGregor/Wenger), prima in 2:59.09, davanti alla Spagna (Cabrera/Llop Izquierdo), seconda a 1.66, ed alla Polonia (Baran/Mikołajuk), terza a 2.21.