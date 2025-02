A che ora Jacobs oggi in tv a Boston: programma esatto, avversari, streaming

Oggi domenica 2 febbraio è il giorno del debutto stagionale di Marcell Jacobs: il Messia dell’atletica italiana correrà i 60 metri a Boston (USA), sede della terza tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 aprirà la propria annata agonistica con il chiaro obiettivo di verificare la propria condizione fisica dopo gli allenamenti invernali e scaldare la gamba in vista degli Europei Indoor.

L’appuntamento è alle ore 22.12 o 22.18 con le batterie, poi alle ore 23.54 è in programma la finale. L’attesa è spasmodica perché l’azzurro incrocerà avversari di lusso come gli statunitensi Noah Lyles (Campione Olimpico e del mondo dei 100 metri) e Travyon Bromell (6.42 nel 2023), senza dimenticarsi del britannico Zharnell Hughes (6.45 due anni fa). Completano il cast il bahamense Terrence Jones, il nigeriano Udodi Unwuzurike, gli altri americani PJ Austin, JT Smith e il portoricano Miles Lewis.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara di Marcell Jacobs a Boston. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Boston sono sei ore indietro rispetto a noi).

A CHE CORRE CORRE MARCELL JACOBS OGGI

Domenica 2 febbraio

Ore 22.12 od ore 22.18 60 metri, batterie – Diretta tv su Sky Sport Arena

Ore 23.54 60 metri, eventuale finale – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MARCELL JACOBS OGGI A BOSTON: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

AVVERSARI MARCELL JACOBS A BOSTON

Noah Lyles, Travyon Bromell, Zharnell Hughes, Terrence Jones, Udodi Unwuzurike, PJ Austin, JT Smith, Miles Lewis.