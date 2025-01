Chi affronterà Jacobs al World Indoor Tour di Boston: non solo Lyles, cast da brividi

Marcell Jacobs farà il proprio ritorno in gara nella giornata di domenica 2 febbraio, quando a Boston (USA) andrà in scena la terza tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale itinerante al coperto. Il ribattezzato Messia del movimento tricolore ha scelto questo appuntamento in terra statunitense per rompere il ghiaccio e aprire un’annata agonistica che si preannuncia estremamente avvincente, con nel mirino i Mondiali all’aperto previsti a settembre a Tokyo, dove quattro anni fa conquistò l’oro olimpico.

Primi passi in sala per il velocista lombardo, che correrà i 60 metri e inizierà la marcia di avvicinamento agli Europei Indoor, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Dopo la sconfitta rimediata due anni fa contro Samuele Ceccarelli, l’azzurro andrà a caccia dell’ambito sigillo continentale sul rettilineo e a Boston sarà chiamato a testare il motore allenato durante l’inverno. L’importante sarà valutare la propria condizione di forma, ma si cercherà anche un risultato interessante vista la grande concorrenza.

Si preannuncia un avvincente e imperdibile testa a testa con Noah Lyles, Campione Olimpico e del mondo dei 100 metri. Il padrone di casa, che lo scorso anno si spinse fino a 6.43 sulla distanza e conquistò l’argento iridato, smania per mettersi in mostra di fronte al proprio pubblico e Jacobs si farà trascinare dall’adrenalina di uno scontro di questo calibro. L’americano ha già fatto il proprio debutto lo scorso fine settimana, correndo un doppio 6.62 a Gainesville.

Saranno in pista tre dei migliori dieci di sempre nella specialità: Jacobs stampò un fragoroso 6.41 nella vittoriosa finale dei Mondiali 2022, lo statunitense Travyon Bromell si era esaltato con 6.42 nel 2023, Lyles vanta il già riportato 6.43 dello scorso anno. Non finisce qui perché al via ci sarà anche l’insidioso britannico Zharnel Hughes, che due anni fa fece registrare 6.45 sui 60 metri ma esibendosi all’aperto. Appuntamento alle ore 22.12 con le batterie, mentre la finale è in programma alle ore 23.54.