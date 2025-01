Marcell Jacobs scalpita: la doppietta Boston-New York e gli Europei Indoor. Calendario e obiettivi del 2025

Marcell Jacobs sarà protagonista in due eventi nell’arco di sei giorni: il Messia dell’atletica italiana è atteso da due tappe del World Indoor Tour negli Stati Uniti d’America. Una doppia prova nel massimo circuito internazionale itinerante al coperto per testare la gamba dopo gli intensi allenamenti invernali e per rompere il ghiaccio in questa annata agonistica: dopo l’esordio in programma domenica 2 febbraio a Boston, il velocista lombardo si ripresenterà in pista sabato 8 febbraio a New York.

Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo incrocerà avversari di lusso: attesissimo il duello con lo statunitense Noah Lyles a Boston, ma oltre al Campione Olimpico di Parigi 2024 ci saranno anche l’altro americano Travyon Bromell e il britannico Zharnell Hughes, che ritroverà poi sei giorni dopo insieme al giapponese Abdul Hakim Sani Brown. L’obiettivo di queste due prove è quello di rompere il ghiaccio e rodare il motore in vista degli appuntamenti di riferimento di un’intensa annata agonistica.

Il primo crocevia sarà rappresentato dagli Europei Indoor, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 febbraio. Marcell Jacobs correrà per riconquistare il titolo dopo la stoccata del 2021 e ne ha parlato in un’intervista concessa a Citius Mag, confermando la partecipazione alla rassegna continentale: “I miei obiettivi immediati per il 2025 includono una buona prestazione agli Europei indoor e la costruzione di solide basi per la stagione all’aperto. La costanza e il miglioramento in ogni gara sono le mie priorità e il mio obiettivo è raggiungere il massimo nei momenti giusti, proprio come ho fatto nel 2024”.

Se supportato dalla salute il nostro portacolori può giocarsela con tutti, come ha dimostrato a Parigi: nonostante un avvicinamento rocambolesco ai Giochi ha accarezzato la medaglia a tre anni dall’apoteosi di Tokyo. E proprio nella capitale giapponese tornerà a settembre per cercare di conquistare l’unica medaglia che manca al suo palmares, ovvero quella sui 100 metri ai Mondiali.

L’azzurro non ne ha fatto mistero: “Tornare a Tokyo sarà speciale, conservo così tanti bei ricordi. Spero di portare la stessa energia e sicurezza ai Mondiali: è un’opportunità per dimostrare quanto sono cresciuto come atleta dalle Olimpiadi. I 100 metri sono diventati decisamente più competitivi da Tokyo in poi: la profondità del talento è incredibile, con tanti atleti capaci di correre sotto i 10 secondi. Ogni gara sembra una finale”.