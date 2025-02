Chi è il più veloce del mondo sui 60 metri? I migliori tempi dell’anno e la risposta di Marcell Jacobs

Marcell Jacobs correrà i 60 metri in occasione della terza tappa del World Indoor Tour, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Messia dell’atletica italiana farà il proprio debutto stagionale nella giornata di domenica 2 febbraio (batterie alle ore 22.12, finale alle ore 23.54 italiane), con il chiaro intento di rompere il ghiaccio e testare la propria condizione fisica dopo l’intenso inverno di allenamento. Gli Europei Indoor, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo, saranno il primo obiettivo stagionale.

Marcell Jacobs cercherà anche un buon riscontro cronometrico, impegnato in una sfida rovente con gli statunitensi Noah Lyles (Campione Olimpico e del mondo sui 100 metri) e Travyon Bromell, senza dimenticarsi del britannico Zharnel Hughes. Ricordiamo che il personale del velocista lombardo è il 6.41 con cui ormai tre anni fa conquistò la medaglia d’oro ai Mondiali, pochi mesi dopo la memorabile apoteosi a cinque cerchi in quel di Tokyo.

Chi sono stati i più veloci al mondo in questa prima parte di stagione? Le liste sono guidate a sorpresa dall’australiano Lachlan Kennedy, che si è espresso in 6.43 ma all’aperto, beneficiando di un vento a favore di 1,6 m/s. Il meeting di Camberra è stato teatro anche delle ottime prove del neozelandese Tiaan Whelpton (6.50) e dell’altro padrone di casa Joshua Azzopardi (6.52). Ha fatto scalpore la prestazione firmata dal giamaicano Kishane Thompson, che con 2,1 m/s di brezza in faccia timbrò un superbo 6.48.

Al coperto i migliori sono stati lo statunitense JC Stevenson (6.50) e il ghanese Barnabas Aggerh (6.52), poi si scende per pescare i 6.53 degli americani Max Thomas, Traunard Folson e Ronnie Baker e del bahamense Wanya McCoy. Dove si inserirà Marcell Jacobs dopo la gara di domani sera?

CLASSIFICA MONDIALE STAGIONALE 60 METRI

1. Lachlan Kennedy (Australia) 6.43 (all’aperto, 1,6 m/s di vento a favore)

2. Kishane Thompson (Giamaica) 6.48 (all’aperto, 2,1 m/s di vento di contrario)

3. JC Stevenson (USA) 6.50

3. Tiaan Whelpton (Nuova Zelanda) 6.50 (all’aperto, 1,6 m/s di vento a favore)

5. Barnabas Aggerh (Ghana) 6.52

5. Joshua Azzopardi (Australia) 6.52 (all’aperto, 1,6 m/s di vento a favore)

7. Max Thomas (USA) 6.53

7. Wanya McCoy (Bahamas) 6.53

7. Traunard Folson (USA) 6.53

7. Ronnie Baker (USA) 6.53

—

59. Filippo Randazzo (Italia) 6.63