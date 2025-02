A che ora il biathlon oggi in tv, Mondiali 2025: startlist individuale femminile, programma, streaming

Oggi, martedì 18 febbraio, sarà la 15 km Individuale femminile ad animare la scena a Lenzerheide (Svizzera), sede dei Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi elvetiche la gara più impegnativa, in termini di lunghezza, attende le atlete e vedremo come anche la durezza del tracciato andrà a cambiare le carte in tavola, senza dimenticare l’importanza della variabile meteorologica.

Non ci sarà in casa Italia Dorothea Wierer. L’azzurra non è guarita dai suoi malanni e, dopo aver dovuto saltare l’inseguimento, si è vista costretta a dare forfait per questa prova. Lo staff tecnico si augura di poterla recuperare le prossime gare, in particolare le staffette. Resta, quindi, il punto interrogativo sulla prosecuzione del percorso della campionessa altoatesina.

Saranno Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Samuela Comola e Martina Trabucchi a rappresentare il Bel Paese. Curiosità sulle prestazioni in particolare di Carrara, ricordando i piazzamenti della valdostana nella Sprint e nella Pursuit, ovvero quinto e ottavo posto. La forma sembra ottima e vedremo se la grande condizione sugli sci stretti sarà un fattore per lei.

La 15 km Individuale femminile, prova valida per i Mondiali 2025 di biathlon, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 15.05. La copertura televisiva della gara sarà affidata a RaiSport HD e Eurosport 1 HD; in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.

BIATHLON IN TV OGGI

Martedì 18 febbraio

Ore 15.05 15 km Individuale femminile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su RaiSport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INDIVIDUALE FEMMINILE MONDIALI BIATHLON 2025

1 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 15:05:30 1

2 GASPARIN Elisa SUI 1991 15:06:00

3 IRWIN Deedra USA 1992 15:06:30

4 ERMITS Regina EST 1996 15:07:00

5 PUFF Johanna GER 2002 15:07:30

6 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 15:08:00

7 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 15:08:30

8 BULINA Sandra LAT 2001 15:09:00

9 ANDEXER Anna AUT 2003 15:09:30

10 ZUK Kamila POL 1997 15:10:00

11 OTCOVSKA Kristyna CZE 2000 15:10:30

12 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 15:11:00

13 TRABUCCHI Martina ITA 2002 15:11:30

14 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 15:12:00

15 JANKA Erika FIN 1995 15:12:30

16 LAMPIC Anamarija SLO 1995 15:13:00 B

17 MOSER Nadia CAN 1997 15:13:30 1

18 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 15:14:00 B

19 HAMALAINEN Inka FIN 2005 15:14:30 2

20 TODOROVA Milena BUL 1998 15:15:00 B

21 GASPARIN Aita SUI 1994 15:15:30 2

22 MAGNUSSON Anna SWE 1995 15:16:00 B

23 MAKA Anna POL 1992 15:16:30 2

24 OEBERG Hanna SWE 1995 15:17:00 B

25 JISLOVA Jessica CZE 1994 15:17:30 2

26 CLOETENS Maya BEL 2002 15:18:00 B

27 KLEMENCIC Polona SLO 1997 15:18:30 2

28 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 15:19:00 B

29 LUNDER Emma CAN 1991 15:19:30 2

30 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 15:20:00 B

31 LEVINS Chloe USA 1998 15:20:30 2

32 DZHIMA Yuliia UKR 1990 15:21:00 B

33 COMOLA Samuela ITA 1998 15:21:30 2

34 TANNHEIMER Julia GER 2005 15:22:00 B

35 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:22:30 2

36 BASERGA Amy SUI 2000 15:23:00 B

37 TOMINGAS Tuuli EST 1995 15:23:30 2

38 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 15:24:00 B

39 MORTON Darcie AUS 1999 15:24:30 2

40 LIE Lotte BEL 1995 15:25:00 R

41 JUPPE Anna AUT 1999 15:25:30 2

42 HALVARSSON Ella SWE 1999 15:26:00 R

43 KUELM Susan EST 1996 15:26:30 2

44 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 15:27:00 R

45 BENDIKA Baiba LAT 1991 15:27:30 2

46 SIMON Julia FRA 1996 15:28:00 R

47 STREMOUS Alina MDA 1995 15:28:30 2

48 MINKKINEN Suvi FIN 1994 15:29:00 R

49 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 15:29:30 2

50 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 15:30:00 R

51 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 15:30:30 2

52 JEANMONNOT Lou FRA 1998 15:31:00 R

53 HORODNA Olena UKR 2004 15:31:30 3

54 MICHELON Oceane FRA 2002 15:32:00 R

55 HRISTOVA Lora BUL 2003 15:32:30 3

56 PREUSS Franziska GER 1994 15:33:00 R

57 CARRARA Michela ITA 1997 15:33:30 3

58 GROTIAN Selina GER 2004 15:34:00 R

59 LEINAMO Sonja FIN 2002 15:34:30 3

60 RICHARD Jeanne FRA 2002 15:35:00 R

61 MAKAROVA Aliona MDA 1994 15:35:30 3

62 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 15:36:00 R

63 STEINER Tamara AUT 1997 15:36:30 3

64 OEBERG Elvira SWE 1999 15:37:00 R

65 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 15:37:30 3

66 LIEN Ida NOR 1997 15:38:00

67 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 15:38:30

68 REPINC Lena SLO 2003 15:39:00

69 TALIHAERM Johanna EST 1993 15:39:30

70 PARADIS Pascale CAN 2002 15:40:00

71 JAKIELA Joanna POL 1999 15:40:30

72 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 15:41:00

73 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:41:30

74 BOUVARD Eve BEL 1999 15:42:00

75 BULINA Sanita LAT 2001 15:42:30

76 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:43:00 G

77 PONYA Sara HUN 1999 15:43:30

78 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:44:00

79 POLTORANINA Olga KAZ 1987 15:44:30

80 BRUNELLO Gaia BRA 2002 15:45:00

81 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:45:30

82 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:46:00

83 KOZICA Anika CRO 1997 15:46:30

84 ANDERSON Lucinda USA 2000 15:47:00

85 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 15:47:30

86 BLEIDELE Elza LAT 2005 15:48:00

87 YEGOROVA Polina KAZ 2001 15:48:30

88 GHILENKO Alla MDA 1992 15:49:00

89 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 2002 15:49:30

90 PENDRY Shawna GBR 2002 15:50:00

91 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 15:50:30

92 DUPONT Chloe GBR 2003 15:51:00

93 CASTONGUAY Grace USA 2001 15:51:30