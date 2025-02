LIVE Biathlon, Individuale femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Francia favorita, Carrara vuole essere protagonista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, in programma a Lenzerheide, terza gara individuale femminile dei Campionati del Mondo 2025 in Svizzera. Prosegue con le donne il programma della rassegna iridata per ciò che riguarda le gare individuali. L’Italia, nelle rassegne iridate, ha ottenuto 15 podi iridati, divisi fra individuali (5), mass start (4), inseguimenti (3) e staffette (3). Dunque, almeno 3 medaglie (con quantomeno 1 oro!) in qualsiasi competizione… Tranne la sprint che anche stavolta ha detto male. Purtroppo l’Italia nella individuale femminile si presenta senza le sue due stelle: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer

Finora le due individuali disputate finora, una classica e una più breve, disputate in questa stagione sono andate entrambe alla delusa di questo primo scorcio di Mondiale, la francese Lou Jeanmonnot che ha tanta voglia di riscatto ed è la favorita numero uno per la gara odierna. Sul podio nella prima individuale della stagione c’era tanta Svezia, già protagonista qui a Lenzerheide, Halvarsson, ed Elvira Oeberg, argento domenica nell’inseguimento. Nella seconda invece sul podio assieme a Jeanmonnot c’erano L’oro di domenica Franziska Preuss e la padrona di casa svizzera Amy Baserga.

In assenza di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che non ha smaltito l’influenza che l’ha costretta a saltare l’inseguimento, le italiane prescelte per la gara di odierna saranno Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Martina Trabucchi e Simona Comola. L’atleta di punta del gruppo azzurro è sicuramente Michela Carrara, reduce da una doppia top 10, che è in grande condizione sugli sci ma dovrà cercare di limitare gli errori rispetto alla gara di domenica quando ha mancato 5 bersagli che in una individuale sarebbero deleteri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della individuale femminile, sulla distanza dei 15 km, in programma a Lenzerheide, terza gara individuale femminile dei Campionati del Mondo 2025 in Svizzera in programma oggi, martedì 18 febbraio, alle ore 15.05. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!