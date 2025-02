Biathlon, Dorothea Wierer rinuncia anche alla 15 km Individuale dei Mondiali a Lenzerheide

Niente da fare. Dorothea Wierer è costretta a rinunciare anche alla 15 km Individuale di domani in questi Mondiali di biathlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), la campionessa altoatesina sperava di avere meno contrattempi dal punto di vista della propria salute, ma a quanto pare le condizioni sono complicate.

Dopo aver saltato la 10 km inseguimento di ieri dove “Doro” avrebbe potuto fare bene per il format di gara a lei gradito, è arrivata la notizia dalla FISI del forfait anche nella prova dei quattro poligoni di domani, il cui via è previsto alle 15.05, a causa di un raffreddore particolarmente fastidioso. Si spera che l’azzurra possa recuperare per quel che resta di questa rassegna iridata, pensando in particolare alle prove a squadre.

Ovviamente, in caso di recupero, non potrà essere la miglior Wierer. Al posto di Dorothea, quindi, ci sarà Martina Trabucchi, andando così a completare il quartetto formato da Samuela Comola, Michela Carrara e Hannah Auchentaller.

Curiosità sulle prospettive di Carrara, in grande evidenza nel corso della 7.5 km Sprint e proprio della pursuit, tenuto conto del quinto e dell’ottavo posto conquistati dall’atleta valdostana. In ogni caso, l’assenza di Wierer si farà sentire anche per le sue capacità di adattamento alla prova di domani.