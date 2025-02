Biathlon, Mondiali Lenzerheide 2025. L’Italia chiude il primo weekend con un tris di quinti posti. Non è un trionfo, non è un disastro

L’Italia del biathlon chiude senza medaglie la prima parte del Mondiale di Lenzerheide, quella dedicata alla staffetta mista, alle sprint e agli inseguimenti. Cinque gare in archivio, ma ancora ben sette da disputare. Occasioni di fare bene ce ne sono ancora parecchie. Dunque, non c’è ragione di abbattersi o, peggio ancora, di far scattare “processi”.

Peraltro, non è scritto da nessuna parte che si debbano vincere medaglie. Chi lo dice? L’appassionato vero dovrebbe sapere quali dinamiche stanno dietro a una disciplina in cui pochi millimetri possono fare la differenza tra l’oro e l’assenza dal podio. Non solo per gli azzurri, bensì per qualsiasi atleta impegnato in pista e al poligono. Uno “zero” alla voce medaglie non è necessariamente una bocciatura, può essere figlio delle circostanze.

Se non si è in grado di comprendere questo concetto, allora non ci si può neppure definire “appassionati”. Si scade nella categoria dei tifosi, sempre pronti a emettere sentenze lapidarie dal pulpito rappresentato da una poltrona o da un divano, con l’immancabile tablet o telecomando in mano, a seconda delle generazioni. Spettatori pronti a passare da uno sport all’altro con una mossa del dito, tanto leggera e superficiale quanto la loro competenza sull’argomento biathlon.

L’Italia, per quelle medaglie, ha lottato. Un plauso a Michela Carrara, eccezionale tra venerdì e domenica. L’ormai ventottenne valdostana sta disputando la miglior stagione della carriera e ha raggiunto quella dimensione che, una decina di anni orsono, qualcuno le pronosticava. Ci ha messo molto più del previsto per raggiungerla, ma il quinto posto della sprint e l’ottavo dell’inseguimento sono risultati sopraffini.

Tommaso Giacomel si è fregiato della quinta moneta in ambedue le gare del weekend. Va bene così, siamo nella sua forchetta di rendimento. Anzi, nella parte alta di quella forchetta, quella buona, di chi è sempre lì a sgomitare per il podio. Non è arrivato a causa di qualche errore di troppo? Amen, fa parte del gioco. I posti sul podio sono tre e i pretendenti molti di più!

Se ne va in archivio così per l’Italia, la prima parte del Mondiale di Lenzerheide 2025, con un tris di quinti posti. Ci sta. Ricadiamo nel caso del “not great, not terrible” diventato un meme di successo su Internet qualche anno fa.