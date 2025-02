A che ora Furlani oggi al Meeting di Ostrava: programma esatto, dove vederlo in tv, streaming, avversari

Oggi, martedì 4 febbraio, andrà in scena il Meeting di Ostrava, in Cechia, quarta tappa di livello Gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera: questa sera ci sarà il debutto stagionale del bronzo olimpico in carica nel salto in lungo, l’italiano Mattia Furlani.

L’azzurro affronterà ad Ostrava, tra gli altri, ben quattro avversari già capaci di superare la misura di 8.10 metri in stagione: la gara di salto in lungo maschile scatterà alle ore 17.50 e Mattia Furlani sarà uno dei protagonisti della lotta per il successo

La gara di salto in lungo maschile con Mattia Furlani, del meeting di Ostrava, valida per il World Indoor Tour 2025 di atletica leggera, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR OSTRAVA 2025

Martedì 4 febbraio

17.50 Salto in lungo maschile (con Mattia Furlani) – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR OSTRAVA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.