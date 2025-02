Atletica, Lhoussaine Oukhrid ed Elisabetta Iavarone vincono i Campionati Italiani di maratona

La Maratona Maga Circe, andata in scena dal porto di San Felice Circeo a Sabaudia, era valida per il Campionato Italiano Assoluto di Maratona. L’evento è stato vinto da Lhoussaine Oukhrid ed Elisabetta Iavarone, entrambi al primo sigillo tricolore delle proprie carriere.

L’atleta dell’At Running (di nazionalità marocchina ma in gara come atleta italiano equiparato) ha completato la fatica con il tempo di 2h16:58, precedendo Nadir Cavagna (2h18:29) e Nicola Bonzi (2h19:55). Il miglior tempo, non valido però per il titolo italiano, è stato siglato dal keniano Nathan Kioko Mutuku (2h14:45).

La comasca del Lieto Colle ha invece dettato legge nella gara femminile con il crono di 2h43:28, precedendo Sara Carnicelli (2h43:46) e Federica Cernigliaro (2h44:51). Daniele Meucci ha vinto la gara sui 10 km in 32:24.