Atletica, Lyles padrone a Boston. Jacobs rimandato, Alfred sui 300, world lead dal mezzofondo

A Boston (USA) è andata in scena la terza tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. I riflettori erano puntati sui 60 metri, dove il padrone di casa Noah Lyles ha vinto in 6.52: il Campione Olimpico dei 100 metri a Parigi 2024 ha primeggiato davanti al bahamense Terrence Jones (6.57) e al connazionale PJ Austin (6.60). Marcell Jacobs ha fatto il debutto stagionale, fermandosi al quarto posto con il tempo di 6.63: l’azzurro non si era qualificato per la finale dopo l’alto 6.69 della batteria, ma è stato ripescato per l’infortunio del nigeriano Udodi Onwuzurike.

Lo statunitense Grant Holloway ha subito messo in chiaro le cose da autentico padrone delle barriere, facendo la differenza sui 60 ostacoli con il tempo di 7.42 davanti ai connazionali Fred Crittenden (7.54) e Cordell Tinch (7.60). Sui 3000 metri è arrivata la miglior prestazione mondiale stagionale per mano dell’irlandese Andrew Coscoran (7:30.75, record nazionale), mentre sui 300 metri femminili si è cimentata Julien Alfred: la Campionessa Olimpica dei 100 metri ha vinto con il record di Saint Lucia (36.16) davanti alla britannica Dina Asher-Smith (36.87).

Un’altra world lead è arrivata sui 1500 metri per opera dello statunitense Josh Hoey (3:33.66) davanti al connazionale Grant Fisher (3:33.99). Sintayehu Vissa ha siglato il proprio personale sui 3000 metri, chiudendo in undicesima posizione con il tempo di 8:54.94. La britannica Melissa Courtney-Bryant ha vinto con il mondiale stagionale di 8:28.69. Si sono rivelati poco vibranti i 60 metri femminili con il successo della padrona di casa Jacious Sears in 7.11. L’attesissimo giovane fenomeno Quincy Wilson ha vinto i 400 metri con il personale di 45.66 dopo una gara di rincorsa. Lo statunitense Rai Benjamin ha vinto i 300 metri in 32.21.

Lo statunitense Vernon Turner ha fatto suo il salto in alto con un poco rilevante 2.19, la padrona di casa Raevyn Rogers ha prevalso sui 500 metri (1:08.98), l’americana Heather Maclean si è distinta sul miglio (4:23.32). Nel salto triplo si è rimasti sotto i 14 metri (la statunitense Jasmine Moore ha primeggiato con 13.89), il derby statunitense dei 60 ostacoli è stato risolto da Masai Russell con un solo centesimo di vantaggio nei confronti di Grace Starck (7.80 contro 7.81), gli 800 metri hanno sorriso allo statunitense Bryce Hoppel (1:46.04).