Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2025: orari, programma, streaming, italiani in gara

Oggi martedì 4 febbraio (a partire dalle ore 16.40) andrà in scena la quarta tappa del World Indoor Tour (livello gold), il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto. Sarà Ostrava (Cechia) a ospitare questo meeting pomeridiano di grandissima tradizione e che si preannuncia spettatore, con tante stelle del panorama mondiale che entreranno nel vivo della stagione in sala verso gli Europei e i Mondiali previsti a marzo.

L’Italia sarà grande protagonista con alcune delle sue stelle di punta: Mattia Furlani e Leonardo Fabbri faranno il loro debutto stagionale. Il giovane laziale, bronzo nel salto in lungo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e primatista mondiale under 20, e il talentuoso toscano, argento nel getto del peso ai Mondiali capace di spingersi fino a 22.98 metri all’aperto, illumineranno la scena insieme a Zane Weir.

Furlani incrocerà lo svedese Thobias Montler, lo statunitense Isaac Grimes e il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, mentre Fabbri e Weir incroceranno l’americano Roger Steen, il ceco Tomas Stanek e il polacco Konrad Bukowiecki. Da non perdere Catalin Tecuceanu sugli 800 metri, Roberta Bruni nel salto con l’asta e Diego Pettorossi sui 200 metri. Tra gli altri big spiccano Alysha Newman nel salto con l’asta, Ewa Swoboda e Lieke Klaver sui 60 metri, Attila Molter sui 400 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della tappa del World Indoor Tour che si disputerà oggi pomeriggio a Ostrava. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.00, in diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 17.00, in diretta live testuale su OA Sport dalle ore 16.40.

CALENDARIO WORLD INDOOR TOUR ATLETICA OGGI A OSTRAVA

Martedì 4 febbraio

16.40 Salto con l’asta femminile

16.43 Getto del peso maschile

16.47 60 metri maschile, batterie

17.02 60 metri femminile, batterie

17.14 3000 metri femminile

17.27 800 metri maschile

17.34 60 metri maschile, finale

17.45 400 metri maschile, finale B

17.50 Salto in lungo maschile

17.53 400 metri maschile, finale A

18.00 800 metri femminile

18.08 Miglio maschile

18.16 60 metri femminile, finale

18.23 200 metri maschile, finale B

18.31 200 metri maschile, finale A

18.39 400 metri femminile, finale B

18.47 400 metri femminile, finale A

PROGRAMMA WORLD INDOOR TOUR OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 17.00, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle ore 17.00, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport dalle ore 16.40 in versione integrale.

ITALIANI IN GARA OGGI

Mattia Furlani (salto in lungo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Catalin Tecuceanu (800 metri)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Diego Pettorossi (200 metri, finale B)