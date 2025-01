Sport invernali oggi in tv: orari 26 gennaio, programma, streaming

Oggi, domenica 26 gennaio, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, con lo slalom maschile ed il superG femminile, per il biathlon, con pursuit maschile e staffetta femminile, per lo speed skating e lo sci di fondo. Si concludono, inoltre, i Campionati Italiani di short track.

Saranno 6 gli azzurri al via dello slalom maschile che a Kitzbuehel, in Austria, chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle ore 10.15 e saranno 72 gli atleti in gara, con 22 Paesi rappresentati, mentre la seconda run avrà inizio alle ore 13.30.

Proseguirà ad Anterselva (Bolzano), la sesta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: alle ore 12.05 si terrà la staffetta 4×6 km femminile, che vedrà al via 20 quartetti, tra i quali, ovviamente quello dell’Italia padrona di casa.

Federica Brignone e Sofia Goggia saranno tra le dieci azzurre al via del superG femminile che a Garmisch-Partenkirchen (Germania), farà calare il sipario sulla tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la gara scatterà alle 11.00.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 26 gennaio

06.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao: qualificazioni NH HS102 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

08.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zao: NH HS102 femminile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

08.00 Sci di fondo, 52ma Marcialonga di Fiemme e Fassa: Moena-Cavalese, 70 km – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

08.30 Short track, Campionati Italiani Assoluti Bormio: 2a giornata – FISG TV

09.00 Bob, Coppa del Mondo St. Moritz: bob a due femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

10.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Mariazell: singolo femminile – fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

10.00 Sci alpinismo, Coppa del Mondo La Massana: staffetta mista – ISMF Youtube Channel

10.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: 1a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: singolo maschile – YouTube FIL Luge

10.30 Slittino naturale, Coppa del Mondo Mariazell: singolo maschile – fil-luge.org/en/live-streaming-natural-track

11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch-Partenkirchen: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.00 Bob, Coppa del Mondo St. Moritz: bob a quattro maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

12.05 Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva: staffetta 4×6 km femminile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Engadina: 20 km mass start tl maschile – Rai Play Sport 1, discovery+

13.00 Slittino, Coppa del Mondo Oberhof: doppio misto – YouTube FIL Luge

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Kitzbuehel: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

14.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf: qualificazioni FH HS235 maschile – discovery+

14.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Lac-Beauport: qualificazioni aerials femminili – Nessuna copertura tv/streaming

14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Anterselva: 12.5 km pursuit maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Engadina: 20 km mass start tl femminile – Rai Play Sport 1, discovery+

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oberstdorf: FH HS235 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Lac-Beauport: qualificazioni aerials maschili – Nessuna copertura tv/streaming

17.00 Speed skating, Coppa del Mondo Calgary: 3a giornata – 21.00 discovery+

19.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Lac-Beauport: aerials femminili e maschili – discovery+