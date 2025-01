Sport in tv oggi (sabato 11 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 11 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata di discipline invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile a St. Anton e lo slalom maschile ad Adelboden, la Coppa del Mondo di biathlon regala gli inseguimenti a Oberhof, lo speed skating sarà protagonista con gli Europei, lo snowboard andrà in scena con il PGS a Scuol e il Big Air a Kreischberg, senza dimenticarsi di slittino e bob.

Il tennis propone le finali dei tornei della settimana a precedere l’inizio degli Australian Open, gli appassionati di motori potranno gustarsi la Dakar e la Formula E a Città del Messico. A completare il quadro il sempre sontuoso banchetto con i campionati nazionali di basket, volley, pallanuoto, pallamano e il menu di calcio tra Serie A, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 11 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 11 gennaio

02.00 TENNIS – ATP 250 Auckland, finale: Bergs-Monfils (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

02.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile a Hong Kong, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

03.00 TENNIS – WTA 250 Hobart, finale: Kessler-Mertens (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

04.30 TENNIS – ATP 250 Adelaide, finale di doppio: Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Malaysia Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.30 GOLF – Team Cup, seconda giornata (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go, NOW)

05.00 MOTORSPORT – Dakar, sesta tappa: Hail-Duwadimi (sintesi su Eurosport 1, Sky Go, NOW, DAZN alle ore 22.45)

Non prima delle 06.30 TENNIS – WTA 500 Adelaide, finale: Keys-Pegula (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

Non prima delle 08.30 TENNIS – ATP 250 Adelaide, finale: Auger-Aliassime-Korda (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Scuol, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile a Parigi, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.00 SCI ALPINO (Coppa Europa) – Gigante femminile a Puy Saint Vincent, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube della FIS)

10.00 SCHERMA (Grand Prix) – Sciabola maschile a Tunisi, fasi preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile a Kreischberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile ad Adelboden, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.55 SPEED SKATING – Europei, seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.40; diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1, canale YouTube di ISU)

11.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a St. Anton (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Scuol, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.00 SCI ALPINO (Coppa Europa) – Gigante femminile a Puy Saint Vincent, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube della FIS)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile ad Adelboden, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.50 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Girona (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (Coppa Italia) – Rugby Lyons-Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 RUGBY (Coppa Italia) – Tre partite: Fiamme Oro-Viadana, Mogliano-Lazio, Vicenza-Colorno (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 FORMULA E – GP Città del Messico, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

14.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Oberhof (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Empoli-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Caldiero Terme-Triestina (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Giana Ermiio-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Lecco (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Novara-Virtus-Verona (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Taranto-Messina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Trento-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Lazio (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – St. Pauli-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Friburgo-Kiel, Heidenheim-Union Berlino, Hoffenheim-Wolfsburg, Mainz-Bochum (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Pontinia-Mezzocorona, Teramo-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Valladolid-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

16.40 FORMULA E – GP Città del Messico, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Serie C) – Renate-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pescara-Rimini (diretta tv su Sky Sport Uno, 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Sestri Levante-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ternana-Gubbio (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Picerno (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Salerno-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Big Air maschile/femminile a Kreischberg, finali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Padova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Leno-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Pomezia-Pesaro, Petrarca-Feldi Eboli (diretta streaming su Futsal Tv)

18.00 GOLF (PGA Tour) – Sony Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.35; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.35)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Espanyol-Leganes (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Sassari-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Ajax-Waalwijk (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Reims-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Battipaglia-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Seri A) – Brixen-Ferrara (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Cuneo (diretta streaming su VBTV)

19.30 BASKET (Serie A) – Tortona-Scafati (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Brescia-Taranto (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Trapani-Sassari (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Talmassons (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Cagliari (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Rennes-Marsiglia (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-AZ Alkmaar (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 BASKET (NBA) – Atlanta Hawks-Houston Rockets (non è prevista diretta tv/streaming)

21.05 FORMULA E – GP Città del Messico, gara (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 BASKET (NBA) – Phoenix Suns-Utah Jazz (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)