LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: inizia l’avventura di Ghiotto e Lollobrigida

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata degli Europei sprint e allround di speed skating. Sull’iconico ghiaccio della Thiald Arena di Heerenveen (Paesi Bassi) si assegnano i titoli continentali delle specialità che raggruppano più distanze, mentre nella passata stagione nella stessa località si assegnarono le medaglie sulle singole distanze.

Davide Ghiotto punta dritto ad una medaglia per quel che riguarda l’allround, ma dovrà necessariamente limitare i danni nelle prove sui 500 e sui 1000 metri, prima di potersi scatenare sulle medie e lunghe distanze. Compagni di viaggio del fuoriclasse italiano saranno Daniele Di Stefano ed Andrea Giovannini, mentre nella sprint l’Italia si affida a David Bosa e Francesco Betti.

In campo femminile Francesca Lollobrigida sarà la punta dell’allround. La veterana laziale sarà in gara con le connazionali Alice Marletti e Veronica Luciani. Occasione invece nelle prove sprint per Giorgia Aiello e Serena Pergher. Vi ricordiamo che le sprinter gareggeranno in due sessioni sui 500 metri ed altrettante sul chilometro, mentre nell’allround i partecipanti disputeranno le gare dei 500, 1000, 1500, 3000 (donne), 5000 e 10000 (uomini), il tutto spalmato su tre giorni.

La seconda giornata degli Europei sprint e allround di speed skating inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!