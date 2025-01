LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oberhof 2025 in DIRETTA: gara imprevedibile, Wierer cerca la rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Oberhof, seconda gara della quinta tappa della Coppa del Mondo femminile 2024-2025. Prosegue la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon al femminile con una gara molto importante per lo sviluppo della stagione della Coppa stessa con la sor0presa francese Botet a partire per prima e ben sei transalpine nelle prime dodici posizioni.

Giovedì nella sprint è venuta fuori una gara pazza, molto fallosa al tiro ed in cui soprattutto le big hanno sbagliato tanto al tiro spianando la strada ad alcune outsider che hanno occupato tutti i gradini del podio. La vittoria è andata alla sorprendente 24enne francese Paula Botet, al debutto in stagione in Coppa del Mondo dopo aver gareggiato fino a dicembre in IBU Cup, che ha sfoderato una prestazione impressionante trovando la precisione assoluta al poligono e firmando il settimo miglior tempo assoluto sugli sci.

Botet ha chiuso la sprint di Oberhof in 22’52″8, rifilando distacchi notevoli al resto della concorrenza e mettendosi dunque in una posizione ottimale in vista dell’inseguimento di sabato 11 gennaio. Primo podio individuale in carriera nel circuito maggiore anche per la giovane norvegese classe 2003 Maren Kirkeeide (1+0) e per la bulgara Milena Todorova (0+1), rispettivamente seconda e terza al traguardo con un distacco di 31″1 e 35″0.

Quarta piazza con rimpianti a 40″3 per la quotata francese Justine Braisaz-Bouchet, che ha sfiorato il podio nonostante 3 bersagli mancati (1+2) grazie al miglior tempo di giornata sugli sci. Completano la top10 la finlandese Suvi Minkkinen (quinta a 47″8), le francesi Oceane Michelon (sesta a 49″9) e Lou Jeanmonnot (settima a 52″5), l’altra finnica Sonja Leinamo (ottava a 54″4 con il doppio zero) e le giovani stelle emergenti tedesche Julia Tannheimer (nona a 56″4) e Selina Grotian (decima a 59″0). Risultato negativo per la beniamina locale Franziska Preuss, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, solo 28ma a 2 minuti dalla vetta con 3 errori totali al poligono.

Bilancio agrodolce per l’Italia che, in contumacia di Lisa Vittozzi (out fino al termine della stagione) e Hannah Auchentaller (influenzata), riesce comunque a piazzarne due nelle prime venti posizioni grazie al 16° posto di Michela Carrara (al miglior risultato della carriera, con un solo errore) e al 19° di Dorothea Wierer (10/10 al tiro, perdendo tanto nel fondo e nel poligono a terra) con un ritardo di 1’33″7 e 1’36″7 dalla vincitrice. Fuori dalla zona punti ma qualificate per l’inseguimento Martina Trabucchi (0+1), 44ma a 2’39”, e Samuela Comola (0+3), 51ma a 3’02″9. Fuori dalla top60 ed esclusa dall’inseguimento l’esordiente Ilaria Scattolo (0+2), 67ma a 3’36″5.

in programma oggi, sabato 11 gennaio, alle ore 12.30.