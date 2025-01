Milano-Cuneo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e Sylla impegnate nell’anticipo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Milano–Cuneo, 17° giornata di Serie A1 femminile. Si parte alle 19.30!

Novara come trait d’union geografico e sportivo tra Milano e Cuneo. Proprio contro Novara l’ultima sconfitta in campionato al tie-break per le ragazze di Lavarini. La spedizione vittoriosa in Portogallo di mercoledì (0-3 vs Porto) ha lenito la rabbia per la caduta nell’ultimo turno di A1. Vietato sbagliare per Egonu e compagne: servono 3 punti per rimanere in scia di Novara e del terzo posto (in attesa del match da recuperare contro Pinerolo).

Ambizioni diverse ma stesso momento: per Milano e Cuneo serve ingranare la seconda vittoria consecutiva per migliorare la propria situazione e procedere spedite nell’anno nuovo. Partendo dalle ospiti, la vittoria di domenica scorsa nel derby piemontese ( 3-0 vs Pinerolo) può aver scosso le ragazze di Lorenzo Pintus. Servirà una prestazione enorme per uscire indenni dall’Opiquad Arena e preparare con grande calma un altro derby piemontese, contro Novara.

OA Sport vi offre la diretta live testuale dell’incontro tra Milano e Cuneo, valevole per la 17° giornata del campionato di Serie A1 femminile. Si parte alle 19.30! Seguite la diretta punto per punto grazie ai nostri continui aggiornamenti!