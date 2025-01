LIVE Sci alpino, Discesa St. Anton 2025 in DIRETTA: Goggia e Brignone sfidano Gut, Vonn mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Sankt Anton (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025.

L’oggetto del desiderio è la Sfera di Cristallo e per Sofia Goggia e Federica Brignone sarà un mese cruciale in tal senso. Tante le gare veloci, tante le possibilità di fare tanti punti per la bergamasca e per la valdostana a partire proprio da questo fine settimana. La prima e unica prova disputata in questo contesto ha dato delle indicazioni precise in tal senso, con Federica Brignone che ha inflitto distacchi impressionanti a tutte le avversarie, a partire da Lara Gut-Behrami e da Sofia Goggia. Finora la figlia di Ninna Quario sta facendo una stagione senza troppe mezze misure, specialmente in gigante: o vince o non arriva al traguardo. Il successo è arrivato a Semmering ed è stato seguito dall’uscita a Kranjska Gora: serve più continuità a partire dalla tappa austriaca laddove nel 2023 centrò una vittoria e un secondo posto.

Sofia Goggia si è distinta alla grande nel gigante sulla Podkoren di Kranjska Gora con un eccellente quinto posto e finora nelle tre gare veloci disputate è salita sul podio in tutti e tre i casi. La forma è ottima e il feeling con St. Anton anche, vista la vittoria ottenuta per dispersione nel 2021. A questa località sono associati ricordi meno belli come la caduta decisamente spaventosa nel 2023 in superG: adesso però l’azzurra sembra essere cresciuta dal punto di vista della stabilità sugli sci. Altre atlete sono pronte a lottare per la vittoria come Lara Gut-Behrami che quest’anno sembra concentrarsi più sulle discipline veloci rispetto al gigante, ma anche Cornelia Huetter che ha cominciato bene la stagione. Poi c’è la suggestione Lindsey Vonn: la statunitense sta tornando velocemente a livello altissimo e in prova ha avvertito le sue avversarie stampando il decimo tempo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Sankt Anton (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Si comincia alle 11.15. Buon divertimento!