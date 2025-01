Sport in tv oggi (mercoledì 22 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 22 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis coi quarti di finale degli Australian Open. Impegnati Lorenzo Sonego e Jannik Sinner che sognano di incrociarsi in semifinale, ma dovranno passare dalle sfide contro l’americano Ben Shelton e l’australiano Alex de Minaur. Chiaramente, non sarà facile.

In primo piano poi lo sci alpino con la seconda prova di discesa sulla mitica Streif a Kitzbuehel, mentre in serata tanto calcio con la Champions League e basket con l’Eurolega e l’Eurocup, senza dimenticare anche la Champions League di volley femminile. I club italiani punteranno al bersaglio grosso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 22 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 22 gennaio

01.10 Tennis, Australian Open 2025: quarti di finale doppio femminile – Diretta streaming su Discovery+.

01.30 Basket, NBA: Portland Trail Blazers vs Miami Heat – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

01.30 Tennis, Australian Open 2025: quarti di finale singolare femminile – Diretta tv su Eurosport1; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

01.44 Ciclismo, Tour Down Under: seconda tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

02.45 Tennis, Australian Open 2025: quarti di finale doppio maschile – Diretta streaming su Discovery+.

05.30 Tennis, Australian Open 2025: Sonego vs Shelton (quarti di finale singolare maschile) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo e su NOW.

06.10 Tennis, Australian Open 2025: semifinali doppio misto – Diretta streaming su Discovery+.

09.30 Tennis, Australian Open 2025: Sinner vs de Minaur (quarti di finale singolare maschile) – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo e su NOW.

09.30 Universiadi Invernali 2025 a Torino: penultima giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Kitzbuehel: seconda prova cronometrata di discesa maschile – Diretta streaming su Discovery+.

14.00 Pallanuoto femminile, Serie A1: Roma vs Città di Cosenza – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Pallanuoto, Serie A1: Ortigia vs Roma – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Calcio, Europa League: Besiktas vs Athletic Bilbao – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Basket femminile, Eurolega: Fenerbahce vs Venezia – Diretta streaming sul canale Youtube EuroLeague Women.

17.45 Golf, Farmers Insurance Open: prima giornata – Diretta streaming su Discovery+.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves vs Gran Canaria – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Calcio, Coppa Italia Serie C: Giana Erminio vs Caldiero – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Basket, Eurolega: Hapoel Tel-Aviv vs Bahçeşehir Basketball – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Champions League: Shakthtar Donetsk vs Brest – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Calcio, Champions League: Lipsia vs Sporting – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Pallanuoto, Serie A1: Brescia vs SC Quinto – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Golf, The Bahamas Great Abaco Classic: quarta giornata – Diretta streaming su Discovery+.

19.00 Basket, Eurolega: Besiktas vs Trefl Sopot – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurolega: Ulm vs Buducnost – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Pallanuoto femminile, Serie A1: Plebiscito Padova vs Rapallo – Nessuna copertura tv/streaming.

19.30 Basket, Eurolega: JL Bourg vs Cedevita Olimpija – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket femminile, Eurolega: Schio vs CBK Mersin – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e sul canale Youtube EuroLeague Women.

20.00 Volley femminile, Challenge Cup: Roma vs Charleroi – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.00 Volley femminile, Cev Cup: Novara vs Kuzey Boru Gencik – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.00 Volley femminile, Champions League: Savino del Bene Scandicci vs Bks Bostik ZGO Bielsko Biala – Diretta streaming su Euro Volley Tv e su DAZN; differita dalle 22.45 su Sky Sport Max (205).

20.00 Volley femminile, Champions League: Numia Vero Volley Milano vs VakifBank Istanbul: Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.

20.30 Volley femminile, Champions League: A. Carraro Imoco Conegliano vs Developres Resovia – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo, NOW, Euro Volley Tv e su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: Valencia vs Aris – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Partizan vs Paris – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Coppa Italia Serie C: Trapani vs Rimini – Diretta tv su Sky Sport 259; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurocup: Venezia vs Hapoel Jerusalem – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Milan vs Girona – Diretta streaming su Amazon Prime Video.

21.00 Calcio, Champions League: Sparta Praga vs Inter – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: PSG vs Manchester City – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Real Madrid vs Salisburgo – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Arsenal vs Dinamo Kiev – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Feyenoord vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Champions League: Celtic vs Young Boys – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGO e su NOW.