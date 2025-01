LIVE Sonego-Shelton, Australian Open 2025 in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma può provarci

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale degli Australian Open 2025 tra Lorenzo Sonego e l’americano Ben Shelton. Terzo confronto diretto tra i due con la situazione al momento in parità a margine della vittoria dello statunitense sul cemento di Cincinnati nel 2022 e del successo del piemontese al Roland Garros 2023.

Sonego, trentenne torinese, si presenta allo storico appuntamento voglioso di rilanciarsi dopo un 2024 altalenante in cui in ogni caso ha trovato la vittoria nell’ATP 250 di Winston-Salem. Il piemontese ha già fatto capire di essere tornato ad altissimi livelli superando in serie lo svizzero Wawrinka, l’astro nascente brasiliano Fonseca, l’ungherese Marozsan ed il next gen americano Tien.

Dal canto suo Shelton, ventiduenne di Atlanta (Georgia, Stati Uniti d’America) arriva ai quarti di Melbourne grazie alle vittorie sul connazionale Nakashima, sull’iberico Carreno-Busta, sull’azzurro Musetti e sul francese Monfils. Mancino, fa del servizio e del dritto le sue armi principali. Imprevedibile con il rovescio, dal quale può trovare sia vincenti improvvisi che innumerevoli errori.

La sfida di quarti di finale degli Australian Open 2025 tra Lorenzo Sonego e l’americano Ben Shelton sarà il terzo match sulla Rod Laver Arena dall’1.30 dopo Svitolina-Keys e Navarro-Swiatek, ed inizierà in ogni caso non prima delle 4.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!