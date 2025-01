LIVE Conegliano-Developres Resovia, Champions League volley femminile in DIRETTA: le campionesse d’Italia per chiudere in bellezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Developres Resovia, match valevole per la sesta giornata del gruppo A della Champions League 2024-2025 di volley femminile. E’ tempo di chiudere i battenti per ciò che riguarda la fase a gironi della massima competizione continentale. La corazzata allenata da Daniele Santarelli non può abbassare la guardia: quest’oggi la compagine veneta infatti deve ipotecare la prima posizione del girone, necessaria per la qualificazione diretta ai quarti di finale.

La Imoco Conegliano non vuole interrompere il cammino immacolato intrapreso in questa stagione. Le venete hanno conquistato 31 successi su altrettante partite disputate, piazzando in bacheca già la bellezza di due trofei – Supercoppa Italiana e Mondiale per Club. La prima posizione del raggruppamento non è ancora certa, ma per ottenerla basterà strappare almeno un set nell’incontro odierno. Accontentarsi però di un singolo parziale non è un’opzione plausibile: Conegliano scenderà in campo con l’ambizione di vincere.

Occhio però perché il Developres Resovia non è l’avversario più morbido da affrontare. La formazione polacca è un team con credenziali: prima posizione provvisoria nel campionato locale e seconda posizione nel girone di Champions, a una sola lunghezza di distacco da Conegliano. In virtù del 3-1 rifilato dalla Imoco a Resovia, la compagine allenata da Michal Masek è obbligata a sbancare il Pala Verde senza concedere nemmeno un parziale, missione assai proibitiva da compiere.

