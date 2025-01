LIVE Sinner-De Minaur, Australian Open 2025 in DIRETTA: lo scoglio dell’idolo locale verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I precedenti tra Sinner e de Minaur

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, quarto di finale degli Australian Open 2025. Sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, ci si giocherà l’accesso alla semifinale del primo Major dell’anno e quindi la posta in palio è decisamente alta. Il n.1 del mondo arriva all’appuntamento dopo le tante difficoltà dell’incontro con Holger Rune.

La sfida contro il danese è stata particolarmente impegnativa soprattutto per le condizioni fisiche non eccellenti del nostro portacolori. Jannik, come ammesso poi davanti ai microfoni, ha dovuto fare i conti con un malessere già prima della partita e questo è andato a condizionare il proprio rendimento. Nonostante tutto, l’azzurro ha trovato le soluzioni e si è imposto in quattro set contro il n.13 del ranking.

Ora ci sarà da superare l’ostacolo rappresentato dall’australiano. Se si guarda ai precedenti, è chiaro che Sinner ha motivi per cui essere ottimista, dal momento che nei nove match giocati contro de Minaur ha sempre vinto. Tuttavia, in un confronto di uno Slam non si può mai dire e l’aussie avrà non poche motivazioni per invertire il trend.

Il match avrà inizio non prima delle 09.30 italiane (19.30 locali).