LIVE Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile in DIRETTA: serve un’impresa per il primo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-VakifBank Istanbul, partita di Champions Leauge di volley femminile valida per il quarto turno della Pool C.

Partita difficile per il sestetto guidato da coach Stefano Lavarini che questa sera, in casa all’Allianz Cloud Milano, ospita la franchigia turca, capolista imbattuta a quota 15 punti. Le padrone di casa arrivano, però, all’ultimo incontro del girone con 3 vittorie di fila in Serie A1 (3-0 al Cuneo, 1-3 a Firenze e 3-0 a Perugia) e dalla vittoria in trasferta di Champions League contro il Porto per 3-0. Alle ragazze di Lavarini, attualmente a 12 punti con una sola sconfitta (proprio in terra turca contro il sestetto guidato da coach Giovanni Guidetti) e 4 vittorie nella massima competizione europea, servirà, tuttavia, un’impresa per qualificarsi direttamente ai quarti di finale.

Per accedere direttamente al prossimo turno, infatti, le vice campionesse d’Europa servirà vincere per 3-0 (con qualsiasi scarto) o per 3-1 (con almeno 12 punti di vantaggio complessivo) per operare il sorpasso e conquistare la prima posizione del gruppo. Soltanto le prime classificate di ciascuna pool, infatti, accederà direttamente ai quarti. Nel caso Milano non riuscisse in uno dei due risultati, il team lombardo dovrà vedersela ai playoff, organizzati con tutte le seconde di ciascun girone e la migliore terza.

Le più attese saranno sicuramente l’opposto Paola Egonu e le schiacciatrici Nika Daalderop ed Helena Cazaute. Solamente loro 3, nell’ultimo incontro con Porto hanno siglato 33 punti. Tra le fila turche, invece, occhi puntati sulla canadese Kiera Van Ryk, opposto dal braccio particolarmente veloce, e la turca Deniz Uyanik, centrale particolarmente forte a muro.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE punto per punto dell’incontro tra Milano e VakifBank Istanbul, con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. Il fischio d’inizio è alle 20:00.