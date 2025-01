LIVE Scandicci-Bielsko Biala, Champions League volley femminile in DIRETTA: toscane per il riscatto dopo la debacle in campionato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, benvenuti e benvenute alla diretta live testuale di Scandicci-Bielsko Biala, ultima gara del girone E della Champions League femminile. Toscane a caccia di riscatto dopo il tonfo con Conegliano, per chiudere a punteggio pieno(senza lasciare per strada nemmeno un set) la fase a gironi. Semaforo verde alle ore 20.00!

Motivazioni alte anche in casa Scandicci. Aldilà del discorso classifica, per Antropova e compagne sarà importante voltare pagina dopo la netta sconfitta subita in casa dalla corazzata Conegliano, nel big match dell’anticipo dell’ultimo turno di Serie A1. Oltre ad aver messo fine alla serie di 7 successi consecutivi, il match contro Conegliano rischia di ridimensionare una grande squadra come Scandicci, costretta dalle venete a raccogliere solo 48 punti nell’arco dell’intera gara.

Scandicci chiude tra le mura amiche il proprio percorso nel girone di Champions League contro le polacche del Bielsko Biala. Per le ragazze di Marco Gaspari, opportunità di chiudere la pool E a punteggio pieno, senza concedere nemmeno un set alle avversarie. Sin qui perfetto il percorso in Champions League delle toscane che non hanno lasciato per strada nemmeno un set. Vietato sottovalutare un avversario che si giocherà tutto in quest’ultima gara: le polacche occupano infatti il secondo posto a pari punti con Stoccarda, in piena lotta qualificazione play-off.

gara valevole per la sesta giornata della CEV Champions League, gruppo E. Si parte alle ore 20.00!