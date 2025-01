Sport in tv oggi (mercoledì 15 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Mercoledì 15 gennaio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il basket con le Coppe Europee, il tennis con gli Australian Open, gli sport invernali con lo sci alpino, lo snowboard, lo sci freestyle ed il biathlon, e tanto altro ancora.

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà proseguire i tabelloni principali di singolare: il secondo turno è spalmato su due giorni e nel day 4 del torneo si giocheranno 32 incontri, 16 maschili ed altrettanti femminili.

Proseguirà, inoltre, il primo turno dei tornei di doppio maschile e femminile: nel complesso in casa Italia scenderanno in campo in singolare Francesco Passaro, ed in doppio Bolelli/Vavassori, Bortolotti/Cobolli, Errani/Paolini, Darderi con Hidalgo e Bronzetti con Kalinina.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 15 gennaio

01.00 Tennis, Australian Open: 2° turno singolare e 1° turno doppio (1° match all’1.00 Bolelli/Vavassori-Frantzen/Jebens, 2° match dall’1.00 Passaro-Bonzi, 3° match dall’1.00 Bortolotti/Cobolli–Darderi/Hidalgo e Bronzetti/Kalinina-Linette/Olmos) – Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

08.40 Rally, Dakar: 10a tappa, Haradh-Shubaytah – sintesi in differita 21.00-22.00 Eurosport 2 HD e 23.30-00.30 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.30 Universiadi Invernali Torino: 3a giornata – discovery+

10.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Laax: qualificazioni slopestyle maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.15 Sci alpino, Coppa Europa Zauchensee: discesa femminile – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen: 2a prova discesa maschile – Nessuna copertura tv / streaming

13.35 Snowboard, Coppa del Mondo Laax: qualificazioni slopestyle maschile – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Pallanuoto femminile, World Cup: Ungheria-Stati Uniti – Eurovision Sport

14.10 Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding: 20 km individuale maschile – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Snowboard, Coppa del Mondo Bad Gastein: slalom parallelo a squadre – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

16.00 Pallanuoto femminile, World Cup: Italia-Paesi Bassi – Rai Sport HD, Rai Play

16.30 Volley, CEV Cup: Brasov-Trento – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Lazio-Juventus – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Pallamano, Mondiali: Portogallo-Stati Uniti, Egitto-Argentina, Cechia-Svizzera, Paesi Bassi-Guinea – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Pallanuoto femminile, World Cup: Spagna-Grecia – Eurovision Sport

19.00 Pallanuoto, Serie A1: Brescia-Savona – Rai Sport HD, Rai Play

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

19.30 Volley, Challenge Cup: Groningen-Civitanova – EuroVolley TV

20.00 Basket, Eurocup: Venezia-Cluj-Napoca – DAZN, Sky Sport Max, Sky Go, Now

20.00 Basket, Champions League: Reggio Emilia-Bonn – DAZN

20.00 Basket, Europe Cup: Bilbao-Sassari – YouTube FIBA Basketball

20.00 Basket femminile, Eurocup: Euskotren-Sassari – YouTube FIBA Basketball

20.00 Volley femminile, Serie A1 : Firenze-Milano – DAZN, VBTV

20.00 Pallanuoto femminile, World Cup: Australia-Israele – Eurovision Sport

20.30 Pallamano, Mondiali: Germania-Polonia, Ungheria-Macedonia del Nord, Norvegia-Brasile, Croazia-Bahrein – Nessuna copertura tv / streaming

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Perugia-Pinerolo – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Conegliano-Vallefoglia – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Cuneo-Novara – DAZN, VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Busto Arsizio-Chieri – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Bergamo-Roma – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Talmassons-Scandicci – VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Bologna – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio femminile, Coppa Italia: Napoli-Roma – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW