LIVE Conegliano-Vallefoglia, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: proseguirà imperterrita la marcia della capolista?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Conegliano-Vallefoglia, 5ª partita del girone di ritorno di volley femminile di A1.

Al Palaverde di Villorba, in provincia di Treviso, la capolista Conegliano, campione d’Italia, d’Europa e del mondo, ospita le tigri del Vallefoglia attualmente all’8° posto in classifica. Le marchigiane di Pesaro si presentano alla sfida di questa sera, in programma alle 20 e 30, con due sconfitte all’attivo negli scontri diretti: una nel girone di andata dove le ragazze di coach Santarelli si imposero comodamente in 3 set; L’altra, nei quarti di finale di Coppa Italia di due settimane fa, dallo stesso risultato ma dove il sestetto allenato da Pistola è riuscito a dare filo da torcere alle venete.

Il parziale fin qui di Conegliano è impressionante. Oltre ad essere imbattute dalla stagione 2022/2023 quando persero l’unica partita in 2 anni contro Scandicci (23-25, 22-25, 19-25), le pantere hanno portato a casa quest’anno tutte le partite a 0 tranne in 3 occasioni dove cedettero appena 1 set alle avversarie. Le ospiti, invece, si presentano alla 5ª di ritorno con 7 vittorie e 10 sconfitte. Tra le pedine migliori in casa Vallefoglia ci sono sicuramente Erblira Bici, attaccante albanese in forza alla franchigia marchigiana da quest’anno (è 4ª nella classifica delle migliori attaccanti), e Sonia Candi, centrale, che guida la classifica delle “top blockers“. Attenzione anche al dato sugli ace: Vallefoglia è prima con 100 punti direttamente da servizio mentre Conegliano è in 7ª posizione con 79.

Chiaramente favorite, le campionesse del mondo potranno contare sul team al completo. Vedremo quindi Isabelle Haak, Joanna Wolosz, le schiacciatrici Gabi e Zhu Ting e le centrali Cristina Chirichella e Sarah Fahr.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’incontro tra Conegliano e Vallefoglia, valevole per la 18esima giornata della Serie A1 femminile di volley. Si comincia alle 20:30. Buon divertimento!