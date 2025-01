Australian Open 2025: il programma di domani (15 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà proseguire i tabelloni principali di singolare mercoledì 15 gennaio: il secondo turno è spalmato su due giorni e nel day 4 del torneo si giocheranno 32 incontri, 16 maschili ed altrettanti femminili.

Proseguirà, inoltre, il primo turno dei tornei di doppio maschile e femminile: nel complesso in casa Italia scenderanno in campo in singolare Francesco Passaro, ed in doppio Bolelli/Vavassori, Bortolotti/Cobolli, Errani/Paolini, Darderi con Hidalgo e Bronzetti con Kalinina.

La quarta giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN DOMENICA 12 GENNAIO

Mercoledì 15 gennaio

Rod Laver Arena

Dall’1.30

A. Sabalenka 1-J. Bouzas Maneiro

Non prima delle 4.00

N. Djokovic 7-J. Faria Q

Dalle 9.00

C. Gauff 3-J. Burrage

P. Martinez-A. Zverev 2

Margaret Court Arena

Dall’1.30

E. Mertens-J. Pegula 7

Non prima delle 3.00

Y. Nishioka-C. Alcaraz 3

Dalle 9.00

C. Ruud 6-J. Mensik

P. Badosa 11-T. Gibson WC

John Cain Arena

Dall’1.00

L. Siegemund-Q. Zheng 5

Non prima delle 3.00

J. Thompson 27-N. Borges

Dalle 7.00

D. Shnaider 12-A. Tomljanovic WC

Non prima delle 9.00

J. Draper 15-T. Kokkinakis

Kia Arena

Dall’1.00

L. Samsonova 25-O. Danilovic

K. Muchova 20-N. Osaka

Non prima delle 4.00

A. Vukic-S. Korda 22

A. Davidovich Fokina-F. Auger-Aliassime 29

1573 Arena

Dall’1.00

R. Opelka-T. Machac 26

A. Pavlyuchenkova 27-A. Potapova

K. Nishikori-T. Paul 12

J. Niemeier-M. Kostyuk 17

Court 3

Dall’1.00

M. Uchijima-M. Andreeva 14

R. Carballes Baena-J. Duckworth

U. Humbert 14-H. Habib Q

H. Dart LL-D. Vekic 18

Court 5

Dall’1.00

S. Bolelli 3/A. Vavassori 3-C. Frantzen/H. Jebens

K. Rakhimova-S. Sorribes Tormo-A. Danilina 8/I. Khromacheva 8

M. Bortolotti/F. Cobolli–L. Darderi/D. Hidalgo

Non prima delle 5.30

P. Carreno Busta/S. Martos Gornes-S. Arends/L. Johnson

H. Heliovaara 6/H. Patten 6-R. Bollipalli/R. Seggerman

Court 6

Dall’1.00

S. Lamens-B. Bencic

C. Bucsa-L. Fernandez 30

A. Cazaux-J. Fearnley

Non prima delle 6.00

V. Kudermetova 11/E. Shibahara 11-P. Plipuech WC/C. Tsao WC

Court 7

Dall’1.00

T. Maria-C. Tauson

J. Lehecka 24-H. Gaston

Q. Halys-A. Fils 20

Non prima delle 6.00

U. Eikeri/M. Ninomiya-M. Bouzkova 14/B. Mattek-Sands 14

Court 8

Dall’1.00

J. Murray 12/J. Peers 12-B. Gojo/M. Kecmanovic

Y. Bhambri/A. Olivetti-T. Schoolkate WC/A. Walton WC

M. Linette/G. Olmos-L. Bronzetti/A. Kalinina

Non prima delle 5.30

F. Cerundolo/T. Etcheverry-J. Cash 11/L. Glasspool 11

P. Nouza/P. Rikl-S. Doumbia 16/F. Reboul 16

Court 12

Dall’1.00

A. Bublik/A. Shevchenko-A. Behar/R. Galloway

D. Collins/D. Krawczyk-G. Dabrowski 2/E. Routliffe 2

K. Siniakova 1/T. Townsend 1-F. Stollar/L. Sun

Non prima delle 5.30

M. Kato/R. Zarazua-S. Kenin 10/M. Niculescu 10

A. Krunic/N. Stojanovic-K. Birrell WC/O. Gadecki WC

Court 13

Dall’1.00

M. Frech 23-A. Blinkova

B. Bonzi-F. Passaro LL

M. Polmans WC/M. Romios WC-M. Guinard/A. Rinderknech

Non prima delle 6.00

T. Griekspoor/B. van de Zandschulp-C. O’Connell/R. Safiullin

M. Arevalo 1/M. Pavic 1-R. Hijikata WC/J. Kubler WC

