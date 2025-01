LIVE Zalgiris-Virtus Bologna, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: serve il colpaccio in Lituania

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris-Virtus Bologna, incontro valevole per la ventunesima giornata della regular season della Eurolega 2024-2025 di basket. Tornano di scena i vice campioni d’Italia in carica per ciò che riguarda la massima competizione continentale. Trasferta insidiosa in territorio lituano per le V nere: nella sfida d’andata disputata in Emilia vinse la formazione di Kaunas per 68-71.

La Virtus Bologna è reduce da tre successi consecutive tra campionato e coppa. Gli emiliani si sono sbarazzati di Napoli nell’ultima sfida di campionato, ottenendo due punti importanti per mantenere la scia delle battistrada. Il risultato più rimarchevole recentemente conseguito però è il successo di venerdì scorso contro Baskonia in Eurolega, vittoria arrivata al termine di una grande prestazione. Il cammino per i play-in è piuttosto complicato: vincere quest’oggi potrebbe rappresentare uno spartiacque fondamentale per le chances di superare il turno.

Il Zalgiris non sta vivendo un momento così positivo della sua stagione, almeno per quanto concerne l’avventura in Eurolega. La compagine lituana infatti ha perso le ultime quattro sfide continentali, uscendo di fatto dalla zona playoff e attestandosi momentaneamente in 12ma posizione. I biancoverdi dovranno necessariamente conquistare una vittoria per evitare di perdere ulteriore terreno dalle migliori della classe: aspettiamoci i padroni di casa agguerriti e combattivi.

