LIVE Firenze-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: c’è il turno infrasettimanale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, benvenuti e benvenute alla diretta live testuale di Firenze-Milano, diciottesima gara di Serie A1. Semaforo verde alle 20.00. Firenze cerca di spezzare il tabù del Pala Wanny: qui, le toscane, hanno perso le ultime 4 gare disputate. Milano, dal canto suo, arriva forte dei 5 successi negli ultimi 5 incroci con Firenze. Non perdetevi nemmeno uno scambio grazie ai nostri aggiornamenti punto-punto!

Milano cerca quella continuità che sinora ha messo in mostra sporadicamente. La vittoria contro Cuneo (seconda consecutiva dopo il successo in Champions League contro Porto) può aver scosso positivamente le ragazze di Lavarini, autrici di un primo set quasi perfetto, trascinate dalla solita debordante Egonu in rimonta nel finale. Firenze cerca riscatto dopo 3 stop di fila, l’ultimo contro Pinerolo in trasferta. L’avversario è di quelli importanti, ma i lievi cali di concentrazione delle meneghine, assieme ad una prestazione gagliarda delle ragazze di Bendandi, possono mescolare le carte in tavola.

Turno infrasettimanale aperto da una sfida interessante tra Firenze e Milano. Toscane a caccia di una repentina inversione di marcia per ritrovare una vittoria che manca da quasi un mese. Non sarà semplice affrontare una formazione sulla carta più attrezzata come Milano, reduce dal secco 3-0 rifilato a Cuneo nell’ultimo turno di campionato, nel match delle 19 dello scorso sabato.

OA Sport vi offre la diretta live testuale di Firenze-Milano, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A1 femminile di volley. Si parte alle 20.00