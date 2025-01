LIVE Biathlon, Individuale maschile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: Italia, ci sei?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’individuale maschile in programma a Ruhpolding (Germania), quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon. Si aprono le danze nella località bavarese per uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno. Il classico format su quattro poligoni darà il via alla cinque giorni teutonica, la quale occuperà il weekend che ci apprestiamo a vivere.

La lotta per la vittoria sarà piuttosto aperta, date le caratteristiche peculiari della specialità: chi sarà preciso al poligono avrà ottime possibilità di aggiudicarsi la gara. Ovviamente i norvegesi partiranno favoriti: Johannes Boe è il leader della generale, ma nel tiro non ha il punto di forza e quest’oggi potrebbe faticare. Allora occhio agli inserimenti dei connazionali Sturla Laegreid, Endre Stroemsheim e Tarjei Boe. Da tenere d’occhio Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet, così come il padrone di casa Philipp Nawrath e lo svedese Sebastian Samuelsson.

L’Italia invece deve fornire segnali di crescita. Nell’ultimo weekend ad Oberhof tutti gli azzurri hanno sparato male, commettendo diversi errori al poligono e non riuscendo quindi a ottenere risultati di peso. Le maggiori speranze sono rivolte in Tommaso Giacomel: il 24enne è la carta migliore del pacchetto italiano, sebbene le sue percentuali al tiro siano state piuttosto deboli in questa fase di stagione. Lukas Hofer proverà a contare sulla sua esperienza, mentre Didier Bionaz è atteso al riscatto. In gara anche Patrick Braunhofer, Elia Zeni e Daniele Cappellari.

Il via della prova è previsto per le 14.10.