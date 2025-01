Sport in tv oggi (martedì 14 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 14 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanto tennis su questi schermi, con gli Australian Open 2025 a tenere banco. Diversi giocatori italiani in campo tra cui Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e il derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Grandi motivazioni per replicare quanto fatto da Jannik Sinner ieri.

Fari puntati poi sugli sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpino che si dividerà tra Flacau (Austria) per lo slalom femminile e Wengen (Svizzera), dove gli uomini-jet faranno la loro prima prova cronometrata in discesa, in vista del week end all’insegna della velocità. In tutto questo da non dimenticare il massimo circuito internazionale dello snowboard alpino a Bad Gastein (Austria), l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano, i Mondiali di pallamano con l’Italia impegnata e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 14 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 14 gennaio

01.00 Tennis, Australian Open: primo turno uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Berrettini vs Norrie 1° match e inizio alle 01.00 italiane; Nardi vs Diallo 1° match e inizio alle 01.00 italiane; Arnaldi vs Musetti 3° match e inizio programma dalle 01.00 italiane; Sonego vs Wawrinka 4° match e inizio programma alle 01.00 italiane; Cobolli vs Etcheverry 4° match e inizio programma alle 01.00 italiane)

01.00 Tennis, Australian Open: primo turno donne – Diretta tv su Eurosport1 HD, Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

(Paolini vs Wei 1° match e inizio programma alle 09.00 italiane)

05.00 Rally, Dakar 2025: nona tappa – Sintesi di giornata dalle 21.45 su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.00 Universiadi Invernali Torino 2025 – Diretta streaming su Discovery+.

10.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Laax (Svizzera): qualificazioni slopestyle donne – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Freestyle, Coppa del Mondo a Reiteralm (Austria): qualificazioni skicross donne (1) – Nessuna copertura tv/streaming.

11.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Reiteralm (Austria): qualificazioni skicross uomini (1) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Wengen (Svizzera): prima prova cronometrata di discesa – Nessuna copertura tv/streaming.

12.45 Freestyle, Coppa del Mondo a Reiteralm (Austria): qualificazioni skicross donne (2) – Nessuna copertura tv/streaming.

13.15 Freestyle, Coppa del Mondo a Reiteralm (Austria): qualificazioni skicross uomini (2) – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Bad Gastein (Austria): qualificazione PSL donne – Nessuna copertura tv/streaming.

14.00 Snowboard, Coppa del Mondo a Bad Gastein (Austria): qualificazione PSL uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

17.30 Pallamano, Mondiali 2025: Italia vs Tunisia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW.

17.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Flacau (Austria): prima manche slalom femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Basket, Champions League: Peristeri vs Tortona – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Besiktas vs BC Wolves – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Lietkabelis vs Valencia – Diretta streaming su DAZN.

18.30 Snowboard, Coppa del Mondo a Bad Gastein (Austria): fase finale femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie A: Como vs Milan – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.30 Calcio, Bundesliga: Honstein vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Snowboard, Coppa del Mondo a Bad Gastein (Austria): fase finale femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay Sport1, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Hapoel Jerusalem vs Cedevita Olimpija – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurocup: Trento vs Ulm – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Golf, The Bahamas Golf Classic: terza giornata – Diretta streaming su Discovery+.

20.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne vs Partizan – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Baskonia vs Olympiakos – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano vs Alba Berlino – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Paris vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Premier League: Nottingham Forest vs Liverpool – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Premier League: Brentford vs Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Premier League: Chelsea vs Bournemouth – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Premier League: West Ham vs Fulham – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Bundesliga: Bayer Leverkusen vs Mainz – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta vs Juventus – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN.

20.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Flacau (Austria): seconda manche slalom femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su Raiplay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

