LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si entra nelle fasi decisive

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona frazione della Dakar 2025. La “corsa più dura del mondo” entra sempre più nelle fasi decisive, dato che la gara si concluderà il 17 gennaio.

La tappa odierna sarà più rapida delle precedenti. Il chilometraggio parla di 357 per quanto riguarda le prove speciali e 232 di trasferimento. Lo stage prenderà il via alle ore 05.00 italiane (le ore 7.00 locali) con la frazione dedicata alle moto, quindi alle ore 07.15 toccherà alle macchine, mentre si chiuderà come tradizione con i camion che vedranno il proprio start alle ore 08.42.

Come si sta sviluppando la graduatoria generale? Nell moto vediamo Daniel Sanders in vetta con un vantaggio di 11:03 su Tosha Schareina e 21:31 su Adrien Van Beveren. Passando alle auto, invece, si è ridotto parecchio il margine di vantaggio di Henk Lategan che mantiene appena 5:41 su Yazeed Al-Rajhi, quindi terzo Mattias Ekstroem a 28:55, mentre è quarto Nasser Al-Attiyah a 34:14. Nei camion, infine, tutto facile per Martin Macik che vola con 2 ore e 29 minuti di vantaggio su Mitchel van den Brink, quindi terzo Ales Loprais a 2 ore e 36.

