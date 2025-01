LIVE Musetti-Arnaldi, Australian Open 2025 in DIRETTA: derby che può riservare sorprese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Incerto ed affascinante il derby azzurro che ci appresteremo a raccontarvi nel corso della mattinata italiana con la classica DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi neanche un punto del match di 1° turno degli Australian Open 2025 tra Lorenzo MUSETTI e Matteo ARNALDI.

Se da un certo punto di vista dispiace che due esponenti italiani di rilievo debbano affrontarsi all’esordio nel primo Slam della stagione, da un lato potrebbe essere una bella occasione per vedere un match intenso e spettacolare. Effettivamente, la partita tra il toscano e il ligure si preannuncia aperta ad ogni tipo di scenario. Musetti ha i favori del pronostico, che sappiamo in un derby essere sempre relativi, in virtù del ranking migliore rispetto ad Arnaldi.

Sappiamo come il sanremese sia in grado di esaltarsi quando si trova di fronte avversari più quotati, e di conseguenza ha meno da perdere, rispetto a quando gode dei larghi favori del pronostico. Anche se comunque si tratta di un primo turno, nel torneo dove l’anno scorso raccolse i 50 punti del 2°, quando si arrese al canguro di casa Alex De Minaur, carnefice poi anche di Flavio Cobolli.

I tre precedenti vinti da Musetti non fanno troppo testo. Un po’ perché si tratta di uno scontro diretto tra due ragazzi che hanno avuto un percorso diverso, ma soprattutto perché sono stati giocati sulla lentissima terra di Bastad (SWE) e al Foro Italico, oltre che al Challenger di Barletta, terreni fertili per i cambi di ritmo del ‘mago’ di Carrara.

A livello tattico, la partita presenta numerosi interrogativi. Chissà se Arnaldi sarà capace di non lasciare respiro a Musetti, con le sue improvvise accelerazioni e al contrario, chissà se il toscano riuscirà a scovare tutti i punti deboli dal lato del dritto del ligure con una delle sua armi predilette: lo slice dal lato del rovescio.

Una cosa è pressoché sicura: difficilmente assisteremo ad una contesa di 3 set.