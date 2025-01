LIVE Olimpia Milano-Alba Berlino, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: al Forum arrivano Procida e Spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano – Alba Berlino, partita valevole per il ventunesimo turno di Eurolega di basket 2025.

Il quintetto guidato da coach Ettore Messina arriva all’Unipol Forum del capoluogo lombardo forte di due vittorie di fila in Europa, una contro l’ASVEL Villeurbane e l’altra contro il Maccabi Tel Aviv. Tuttavia, prima del successo in terra francese per 66-75, la franchigia meneghina aveva incassato 3 sconfitte, di cui due di appena un punto: contro l’Olympiakos Piraeus (83-84); Contro l’FC Bayern Munich (78-79); Contro il Panathinaikos Athens (103-74).

Attualmente al 9° posto in classifica con 11 vittorie e 9 sconfitte, Milano si trova in piena zona playoff e deve continuare sulla falsariga impostata ad inizio anno contro i transalpini e questa settimana, Dimitrijevic e compagni, affrontano una delle squadre meno in forma della competizione, al momento in ultima posizione con 3 vittorie (una di queste proprio contro Milano) e 17 sconfitte. Tuttavia i precedenti tra le due squadre che si affronteranno questa sera non sono favorevoli alla compagine lombarda: sono 6 le vittorie su 11 incontri per i tedeschi. Delle ultime 5 sfide tra i due team, ben 4 sono stati portati a casa dalla squadra berlinese e solamente uno, risalente al 9 gennaio 2024, dai milanesi.

L’ultima vittoria in Eurolega per i ragazzi di Israel Gonzalez risale al 4 dicembre scorso quando si imposero proprio contro un’italiana, la Virtus Bologna, per 88-90. Occhi puntati su Procida e Spagnolo, due delle guardie a disposizione di mister Gonzalez, che tornano in Italia per questo match così atteso da entrambe le parti.

Il fischio d'inizio è fissato per le 20:30 all'Unipol Forum di Milano.