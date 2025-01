LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2025 in DIRETTA: tornano Casse e Paris

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 maschile di sci alpino. Inizia sulla celebre pista “Lauberhorn”, la tradizionale tappa svizzera di metà gennaio del circuito iridato che prevede venerdì 17 gennaio il SuperG, sabato 18 gennaio la discesa libera e domenica 19 gennaio lo slalom

Gli specialisti della velocità prendono il primo contatto prima della gara con una delle piste più belle al mondo, che regala ogni anno emozioni e spettacolo, in uno scenario straordinario ai piedi del ghiacciaio dello Jungfrau. La Lauberhorn è pronta ad ospitare una due giorni tutta dedicata alla velocità. Un appuntamento attesissimo anche dai colori azzurri e soprattutto da Mattia Casse, che vuole confermarsi al vertice delle specialità veloci dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle prime gare della stagione, in particolare il successo nel SuperG di Val Gardena e il quarto posto sulla Stelvio di Bormio.

Mattia Casse guiderà il folto gruppo azzurro composto da 11 discesisti e formato da Dominik Paris, reduce dalle prove deludenti della prima parte della stagione e desideroso di cambiare passo, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Emanuele Buzzi, che fa il suo rientro dopo un lungo stop per infortunio, Giovanni Franzoni, che vuole riassaporare il vertice dopo il quarto posto nel superG di Beaver Creek e Gregorio Bernardi.

I fari sono puntati sui grandi protagonisti della Coppa del Mondo, in particolare sullo svizzero Marco Odermatt che arriva dal trionfo nel gigante di Adelboden e non vorrà mancare all’appuntamento con i tifosi di casa a Wengen. Dallo scorso anno Odermatt ha iniziato a vincere anche in discesa libera e ovviamente non si vuole fermare: la dimostrazione viene anche dai risultati di questo primo scorcio di stagione, con il secondo posto di Beaver Creek e la vittoria in Val Gardena.

Attenzione anche agli altri grandi specialisti della velocità mondiale, l’austriaco Vincent Kriechmayr, quarto alle spalle di Paris nella coppa del Mondo di specialità dello scorso anno ma ancora a caccia del primo podio quest’anno, i canadesi Cameron Alexander, reduce dal terzo posto sulla Stelvio, e James Crawford, i padroni di casa più attesi, oltre a Odermatt, Justin Murisier, trionfatore a Beaver Creek, Alexis Monnay e Franjo von Allmen, rispettivamente primo e secondo sulla Stelvio, gli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle, terzo in Val Gardena, il francese Nils Allegre, che lo scorso anno hanno disputato una grande stagione. e la sorpresa di Beaver Creek, lo sloveno Miha Hrobat.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 maschile di sci alpino. Si comincia alle 12.30. Buon divertimento!