LIVE Snowboard, PSL Bad Gastein 2025 in DIRETTA: sarà duello Italia-Austria?

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del parallel slalom di Bad Gastein (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di snowboard alpino 2024-2025.

L’Italia ha passato una sola gara senza podio in questa Coppa del Mondo di snowboard alpino: dopo la tappa non favorevole di Davos, gli azzurri sono tornati a brillare sulle nevi di Scuol. In Svizzera è arrivato il successo di Maurizio Bormolini nel PGS, il suo sesto in carriera in Coppa del Mondo e in più è arrivato il quarto posto di Gabriel Messner.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni porterà i soliti tredici atleti a Bad Gastein: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini che è leader della classifica di PGS, Aaron March, Roland Fischnaller, Mirko Felicetti, Fabian Lantschner, Marc Hofer e Gabriel Messner al maschile, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Jasmin Coratti ed Elisa Fava per il settore femminile.

Proprio Bad Gastein è una tappa che Maurizio Bormolini gradisce particolarmente: il classe 1994 nativo di Tirano proprio in Austria ha ottenuto la sua prima vittoria in Coppa del Mondo nel gennaio del 2023 e si è ripetuto ancora lo scorso anno. Vista la forma smagliante può arrivare un tris?

