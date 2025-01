Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open (17 gennaio): orari esatti, ordine di gioco, tv

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà protagonisti sei italiani nella sesta giornata, prevista domani, venerdì 17 gennaio, equamente divisi tra il secondo turno di doppio maschile ed il primo di doppio femminile.

Nel secondo turno di doppio maschile Simone Bolelli ed Andrea Vavassori affronteranno Luciano Darderi e Diego Hidalgo (Ecuador), invece nel primo turno di doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno Priscilla Hon e Daria Saville (Australia), mentre Camilla Rosatello e Jaqueline Cristian (Romania) se la vedranno con Cristina Bucsa (Spagna) e Yana Sizikova (Russia).

La sesta giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri dei tennisti italiani.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Venerdì 17 gennaio

Court 3

Dall’1.00

S. Bolelli 3/A. Vavassori 3–L. Darderi/D. Hidalgo

A seguire

V. Cornea/M. Navone-K. Krawietz 4/T. Puetz 4

A seguire

S. Errani 4/J. Paolini 4-P. Hon WC/D. Saville WC

Court 13

Dalle 3.00

T. Babos 13/N. Melichar-Martinez 13-E. Alexandrova/Y. Yuan

Non prima delle 4.00

vincente Y. Xu/Z. Yang-A. Parks/Q. Tang-S. Hsieh 3/J. Ostapenko 3

A seguire

J. Cristian/C. Rosatello-C. Bucsa/Y. Sizikova

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.