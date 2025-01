Taylor Fritz impietoso su Garin, appena tre game concessi e terzo turno agli Australian Open prenotato

Taylor Fritz continua a far capire che, quest’anno, una forma simile all’Australian Open non l’ha mai avuta. A fare le spese della furia dell’americano è Cristian Garin: il cileno subisce un nettissimo 6-2 6-1 6-0, il che mette in piedi un terzo turno con Gael Monfils che può significare molto per entrambi.

Di fatto il match c’è soltanto nelle primissime fasi, in cui Garin vince il primo punto nei due turni iniziali di servizio di Fritz. Il californiano, sul 2-1, trova però il break in un duro quarto gioco e di lì comincia a tenere sempre in mano tutta la situazione senza problemi. Fino, appunto, al 6-2 che arriva con agio e a seguito di un altro servizio strappato, stavolta a zero.

Le cose per Garin si fanno sempre più complicate, dato che Fritz al servizio è praticamente inavvicinabile e il cileno, di suo, le difficoltà le ha eccome. Nel secondo set cede di nuovo la battuta ai vantaggi nel secondo gioco e a zero nel quarto, lanciando il suo avversario sul 5-0 prima del 6-1 conclusivo.

Il terzo set è addirittura impietoso, con il sudamericano che non riesce più a fare praticamente nulla per arginare la forza del numero 4 al mondo, in uno stato di forma ancor più impressionante rispetto a quanto già visto contro Brooksby. Arriva il 6-0 e, con esso, anche un terzo turno potenzialmente da fuochi d’artificio.

I numeri parlano di un’ora e 22 minuti senza sostanziale concorrenza per Fritz, considerando il dato da 24-20 nel rapporto vincenti-errori gratuiti contro il 9-32 di Garin. Continua per l’americano il cammino verso la difesa dei quarti di finale del 2024, un obiettivo più che raggiungibile se la forma rimane quella finora vista.