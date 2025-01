Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Hurkacz. Anche Berrettini interessato

L’eliminazione di Hubert Hurkacz, con il polacco estromesso in tre set dal serbo Miomir Kecmanovic, cambia le carte in tavola in quota Australian Open. Il discorso riguarda anche Jannik Sinner, perché il polacco si trovava nelle vicinanze del numero 1 del mondo (si parla di ottavi di finale, nello specifico).

Con l’uscita di scena della testa di serie numero 18, quella zona è di fatto un possibile territorio di caccia per chi vincerà il match di secondo turno tra Matteo Berrettini e il danese Holger Rune, entrambi destinati ad avere un ruolo da favoriti contro Kecmanovic al terzo turno, per differenti ordini di motivi.

Certo, non cambia per il momento più di tanto la concezione della questione ottavi, nel senso che se è vero che Hurkacz poteva essere un nome spendibile, è ugualmente vero che il polacco già non si era mostrato in particolare forma. Per questo rimane il concetto che vede Berrettini o Rune candidati principali a raggiungere l’ottavo contro Jannik.

Dopo l’uscita di scena di Tsitsipas al primo turno, invece, finora non si sono verificati ulteriori scossoni nella zona di quarti di finale di Sinner: ci sarà de Minaur-Cerundolo al terzo turno, mentre Khachanov attende uno tra l’USA Alex Michelsen e l’australiano con wild card James McCabe.