Lucia Bronzetti saluta gli Australian Open al secondo turno, Jaqueline Cristian la batte in due set

Lucia Bronzetti deve salutare gli Australian Open 2025 al secondo turno. L’azzurra cede con il punteggio di 7-5 7-5 alla rumena Jaqueline Cristian, che per la prima volta in carriera passa due turni in uno Slam e s’infila in uno spicchio di tabellone che sa di grande opportunità. L’avversaria, ora, sarà la tedesca Eva Lys, entrata da lucky loser e capace di sfruttare in pieno l’occasione toccatale.

Prime fasi che vedono Bronzetti più concreta e propositiva rispetto a Cristian, e i fatti le danno ragione, visto che sia nel primo che nel secondo turno di servizio della rumena arrivano i vantaggi. In verità, nel game d’apertura c’è anche una palla break, ben annullata però con il rovescio da Cristian. Lentamente, è proprio quest’ultima a sciogliersi di più quando deve servire: sempre minori le difficoltà, l’azzurra si fa un po’ meno incisiva e così, sul 4-3, arriva anche un brutto passaggio a vuoto di Bronzetti. Questo vuol dire che per Cristian arriva la chance di chiudere, non sfruttata però a causa di un autentico festival degli errori che riporta tutto in equilibrio e poi sul 5-5. L’ultima parola l’ha però lei, che riesce a trovare l’ultimo guizzo per il 7-5.

Sembra un contraccolpo duro da digerire, questo, per Bronzetti, e infatti lo diventa, perché lentamente, ma inesorabilmente, Cristian sale sul 3-0 nel secondo set (con tanto di game perso dalla riminese quando era avanti 40-15). L’italiana, però, non demorde e, al termine di un gioco molto lottato, riesce a riprendersi le speranze in attivo e a mettere a segno il controbreak: 3-2. Il momento è quello più positivo possibile per Bronzetti, che riesce a comandare sempre di più nello scambio e a portarsi anche sul 4-3 e servizio. Il problema è che questo vantaggio non dura a lungo, dato che il controbreak del 4-4 arriva immediato. Cristian diventa più concreta, per l’azzurra diventa tutto più difficile: sul 5-4 risale da 15-30, sul 6-5 salva un match point, ma sul secondo è un suo errore a porre fine alla contesa.

Match, questo, molto equilibrato e lo si vede anche in tanti numeri, ma quello che aiuta di più Cristian è la resa sulla seconda: 65%-41% per punti vinti. Certo, rimane alto il differenziale nella quota vincenti-errori gratuiti: 26-28 per la rumena, 8-27 per Bronzetti.