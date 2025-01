Che bel Musetti! L’azzurro liquida Shapovalov in 3 set e accede al 3° turno degli Australian Open

Lorenzo Musetti si qualifica per il terzo turno degli Australian Open 2025. Il toscano classe 2002 disinnesca il genio spesso un po’ troppo sregolato di Denis Shapovalov, batte il canadese per 7-6(3) 7-6(6) 6-2 ed entra tra i migliori 32 nello Slam di Melbourne, dove aspetterà uno tra l’americano Ben Shelton e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

Primo set a tinte tutte canadesi, perché Shapovalov parte davvero molto forte puntando soprattutto sul rovescio di Musetti, dal quale ricava diversi punti e il break che, alla fine dei conti, lo porta sul 3-0 (e nonostante una chance di controbreak del toscano). Il numero 2 azzurro, però, sfrutta regali vari del suo avversario per strappargli la battuta a zero e risalire sul 3-3. Il toscano si guadagna altre due chance, stavolta per andare a servire sul 6-5, ma è Shapovalov a giocare bene e a guadagnarsi di fatto l’accesso al tie-break. Qui, però, arriva subito il 5-0 di Musetti, che poi gestisce e chiude 7-3.

Per buona misura più calmo, al contrario, il secondo set: vero è che i due giocatori si tengono più vicini tra loro nei vari game, ma è altrettanto vero che, stavolta, i turni di battuta procedono abbastanza tranquilli. Fa eccezione la fase centrale, in cui Shapovalov due palle break le ha sul 2-2, e una la spreca con una volée facile sbagliata in un modo difficilmente spiegabile. 15-40 anche per Musetti nel sesto game, e anche in questo caso niente da fare. Con un unico altro game ai vantaggi (sul 4-4), l’inevitabile destino è il tie-break, che però vede di fatto i due non schiodarsi dalle proprie posizioni fin sul 5-5. A quel punto è Musetti a guadagnare il set point con servizio a favore, ma commette doppio fallo. Poco male: 7-6 e a restituirgli il doppio fallo è Shapovalov, il che vuol dire 8-6.

Il finale di tie-break diventa come una pietra tombale sulle speranze del canadese, che dopo il medical timeout chiesto a cavallo tra secondo e terzo set semplicemente diventa una presenza virtuale sul campo per diversi minuti. Tutto il tempo, per Musetti, di salire ancora di livello, sfoderare highlights a volontà e salire sul 4-0. Il canadese lotta ancora sul 4-1, guadagnandosi due chance per provare a rientrare, ma il toscano è sempre attentissimo e va sul 5-1. C’è anche un match point con un altro punto splendido, ma la chiamata a rete di Shapovalov lo vede mancare il campo di un nonnulla. Poco male: il 6-2 arriva lo stesso, e con esso il terzo turno.

Il match di Shapovalov, per buona misura, è tutto in due ordini di numeri: 5 ace e 15 doppi falli (3-4 Musetti), 37 vincenti e 62 errori gratuiti (26-26 Musetti). Il toscano, nel complesso, è infinitamente più solido, facendosi peraltro preferire in tutte le fasce di lunghezza media dello scambio (0-4 76-65, 5-8 35-25, 9+ 12-10). E così, in due ore e 42 minuti, arriva la prima volta al terzo turno a Melbourne per il toscano.