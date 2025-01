NFL 2025, Houston Texans e Baltimore Ravens avanzano senza problemi nel Wild Card Round

Hanno preso il via ufficialmente i Play-offs NFL. Come tradizione si è partiti con il Super Wild Card Round e, nello specifico, due delle prime tre partite della AFC. Le emozioni sono state ridotte al minimo, dato che Houston Texans e Baltimore Ravens hanno dominato, rispettivamente, Los Angeles Chargers e Pittsburgh Steelers. Andiamo, quindi, come sono andate le cose nella nottata italiana.

BALTIMORE RAVENS-PITTSBURGH STEELERS 28-14

L’inizio dei Ravens è impressionante. Subito 7-0 con la meta su ricezione di Bateman da 15 yds su lancio di Lamar Jackson. Il dominio prosegue nel secondo periodo con Derrick Henry che corre per 8 yds per il 14-0, quindi Lamar Jackson trova Hill per 5 yds per il 21-0 con il quale si va al riposo. Gli Steelers provano a tornare in partira con la meta di Jefferson da 30 yds su lancio di Russell Wilson, ma di nuovo Henry corre in meta per 44 yds per il 28-7 che chiude i conti. Nel finale c’è tempo per un nuovo td su lancio di Wilson per Pickens da 36 yds, prima di un quarto quarto senza segnature.

Stat: Lamar Jackson 16/21, 175 yds e 2 mete, più 81 yds su corsa. Henry 186 yds su corsa e 2 mete. Wilson 20/29, 270 yds. Harris 17 yds su corsa. Pickens 87 su ricezione e 1 td.

HOUSTON TEXANS-LOS ANGELES CHARGERS 32-12

I californiani iniziano bene con due field goal di Dicker per il 6-0 con il quale si chiude il primo quarto. Da li in avanti, però, è solo Houston, che intercetta ben 4 volte Herbert e macina gioco e punti. Prima arriva il sorpasso con il 7-6 di Collins su lancio di CJ Stroud, quindi Fairbaim allunga con il calcio del 10-6. Nel terzo quarto ancora Texans sugli scudi con Fairbaim per il 13-6 e Murray che riporta in meta un intercetto per il 20-6. Nel finale Ancora Fairbaim, un calcio bloccato e una corsa di Mixon da 17 yds portano il punteggio sul 32-12.

Stat: Herbert 14/32, 242 yds, 1 td 4 intercetti. CJ Stroud 22/33, 282 yds, 1 td e 1 int. Mixon 106 yds e 1 td. Collins 122 yds e 1 td. McConkey 197 yds e 1 td.

A questo punto il Super Wild Card Round proseguirà con il seguente programma.

PROGRAMMA SUPER WILD CARD ROUND 202

Domenica 12 gennaio

Ore 19.00 AFC – Buffalo Bills-Denver Broncos

Ore 22.30 NFC – Philadelphia Eagles-Green Bay Packers

Lunedì 13 gennaio

Ore 02.00 NFC – Tampa Bay Buccaneers-Washington Commanders

Martedì 14 gennaio

Ore 02.00 NFC – Los Angeles Rams-Minnesota Vikings *si giocherà a Glendale Arizona