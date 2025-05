Calendario World Relays atletica 2025: programma, orari, tv, streaming

Tra sabato 10 e domenica 11 maggio si disputeranno a Guangzhou le World Relays 2025 di atletica, manifestazione dedicata alle staffette che sarà valevole come evento di qualificazione per i Mondiali di Tokyo. In Cina verranno assegnati infatti 14 posti (su 16) in ognuna delle cinque specialità presenti nel programma della rassegna iridata: 4×100 maschile e femminile, 4×400 mista, 4×400 femminile e maschile.

Grande curiosità anche per il debutto nel contesto internazionale della 4×100 mista (ordine delle frazioni donna-donna-uomo-uomo), evento che farà il suo esordio a cinque cerchi in occasione dei Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia si presenta in Cina con l’obiettivo di raggiungere il pass iridato con tutte le staffette nonostante alcune assenze pesanti tra cui Marcell Jacobs, Zaynab Dosso e Luca Sito.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari italiani delle World Relays 2025 di atletica leggera a Guangzhou. Le gare dell’evento mondiale per le staffette verrà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (palinsesto esatto ancora da definire) ed in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO WORLD RELAYS ATLETICA 2025

Sabato 10 maggio

13.01 4×100 (mista), batterie

13.22 4×400 (mista), batterie

14.03 4×100 (femminile), batterie

14.25 4×100 (maschile), batterie

14.53 4×400 (femminile), batterie

15.23 4×400 (maschile), batterie

Domenica 11 maggio

13.05 4×100 (mista), finale

13.13 4×400 (mista), ripescaggi qualificazione mondiale

13.34 4×400 (femminile), ripescaggi qualificazione mondiale

13.56 4×400 (maschile), ripescaggi qualificazione mondiale

14.16 4×100 (femminile), ripescaggi qualificazione mondiale

14.32 4×100 (maschile), ripescaggi qualificazione mondiale

15.03 4×400 (mista), finale

15.16 4×100 (femminile), finale

15.26 4×100 (maschile), finale

15.36 4×400 (femminile), finale

15.49 4×400 (maschile), finale

PROGRAMMA WORLD RELAYS ATLETICA 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (palinsesto ancora da definire).

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.