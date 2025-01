NFL, sarà tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles il Super Bowl LIX

Ora non ci sono più dubbi. I due Championships hanno emesso i rispettivi verdetti. Il Super Bowl LIX sarà tra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. A New Orleans, nella notte tra il 12 ed il 13 febbraio prossimi, si annuncia una rovente rivincita del match che due anni fa, diede il successo a Patrick Mahomes e compagni per 38-35.

I Kansas City Chiefs, dopo le notevoli polemiche arbitrali delle ultime settimane, hanno zittito i critici e hanno piegato i Buffalo Bills con il punteggio di 32-29 all’ArrowHead Stadium. Mahomes ha dominato la scena con una meta su lancio e 2 su corsa, confermando che quando il gioco si fa duro, i campioni, quelli con la “C” maiuscola, sanno sempre fare la differenza.

Josh Allen e Buffalo hanno provato a cambiare marcia nel terzo quarto con il td del sorpasso, ma il finale è tutto Chiefs per la terza apparizione al Super Bowl di fila, quinta negli ultimi sei anni, con il sogno del “three peat” che metterebbe ancor più nella storia la formazione del Missouri.

Dominio assoluto, invece, nella Finale della NFC. Lo scontro interno alla NFC East ha visto i Philadelphia Eagles demolire 55-23 i Washington Commanders con il gioco su corsa che ha soffocato la squadra della capitale. Barkley vola con 118 yds su corsa e 3 mete, come Jalen Hurts che lancia anche per 246 yds (e un td).