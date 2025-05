Internazionali d’Italia Roma 2025: il calendario dal 1° turno alla finale. Orari sessioni diurne e serali

Da oggi, lunedì 5 maggio, a domenica 18 sono in programma due settimane di grande tennis a Roma: si disputano gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Oggi, lunedì 5, e martedì 6 spazio alle qualificazioni, poi martedì 6 il via al torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 7 lo start del torneo ATP Masters 1000.

Il torneo combined di Roma sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e NOW, mentre è confermato anche lo streaming in abbonamento del torneo maschile su Tennis TV. Torneo femminile su SuperTennis HD e SuperTenniX.

La RAI, inoltre, anche per il 2025 ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta tv in chiaro ed in streaming gratuito un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale compresa, e la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa, la finale del torneo di doppio maschile o femminile.

CALENDARIO INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025

Lunedì 5 maggio 2025

Sessione unica dalle ore 10:00

Qualificazioni ATP/ WTA

Martedì 6 maggio 2025

Sessione unica dalle ore 10:00

Singolari WTA (1° turno) – Qualificazioni ATP/ WTA

Mercoledì 7 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP/ WTA (1° turno)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (1° turno)

singolare WTA (1° turno)

Giovedì 8 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (1° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (2° turno)

singolare ATP (1° turno)

Venerdì 9 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (2° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (2° turno)

singolare WTA (2° turno)

Sabato 10 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (2° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (3° turno)

singolare ATP (2° turno)

Domenica 11 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (3° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (3° turno)

singolare ATP (3° turno)

Lunedì 12 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (3° turno)/ WTA (ottavi) – doppi ATP/ WTA

Sessione serale dalle ore 19:00

singolari ATP (3° turno)

singolari WTA (ottavi)

Martedì 13 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP (ottavi) – singolare WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (quarti di finale)

singolare ATP (ottavi)

Mercoledì 14 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 11:00

singolari ATP/ WTA (quarti di finale) – doppi ATP/ WTA (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare ATP (quarti di finale)

singolare WTA (quarti di finale)

Giovedì 15 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 13:00

singolare WTA (semifinale) – singolare ATP (quarti di finale)

Sessione serale dalle ore 19:00

singolare WTA (semifinale)

singolare ATP (quarti di finale)

Venerdì 16 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 13:00

singolare ATP (semifinale) – doppio WTA (semifinale)

Sessione serale dalle ore 19:00

doppio WTA (semifinale)

singolare ATP (semifinale)

Sabato 17 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 12:00

singolare WTA (finale)

doppio ATP (semifinali)

Domenica 18 maggio 2025

Sessione diurna dalle ore 12:00

singolare ATP (finale)

doppio ATP (finale)

doppio WTA (finale)

PROGRAMMA INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Rai Sport un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale compresa e la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa, la finale del torneo di doppio maschile o femminile. Torneo femminile su SuperTennis HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su Rai Play per un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale compresa e la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa. la finale del torneo di doppio maschile o femminile. Torneo maschile in abbonamento anche su Tennis TV. Torneo femminile su SuperTenniX.

Diretta Live testuale: per i match degli italiani su OA Sport.