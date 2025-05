MotoGP, GP Francia 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 9-11 maggio a Le Mans

Nel week end del 9-11 maggio il Motomondiale tornerà in scena a Le Mans, per il GP di Francia. Su uno dei tracciati di maggior tradizione in calendario si riprenderà a competere e sul circuito transalpino i piloti e squadre dovranno trovare la quadra. Una pista particolare, esigente sia in termini di percorrenza di curva che di frenata.

In MotoGP, riprende la sfida per il titolo. A Jerez de la Frontera, Alex Marquez ha sorpreso tutti, conquistando il suo primo successo nella top-class e portandosi nuovamente in vetta alla classifica iridata. Il fratello Marc però è vicinissimo (1 punto di distacco) e per quanto visto finora è quello maggiormente in grado di guidare le fila in sella alla Ducati ufficiale. Certo, bisognerà evitare gli errori.

In cerca di un cambio di tendenza è Francesco Bagnaia. Pecco ha faticato finora a esprimersi in sella alla GP25. La differenza di feeling rispetto al 2024 è palpabile, ma il piemontese dovrà trovare delle soluzioni per essere ancora della partita e non limitarsi ad assistere alle vittorie di altri.

Il GP di Francia, sesto appuntamento del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva dai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it copriranno televisivamente in diretta e in streaming l’evento, con le qualifiche delle tre categorie e la Sprint Race di MotoGP, mentre in differita le gare domenicali. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali di tutto il week end.

GP FRANCIA MOTOGP 2025

Venerdì 9 maggio

Ore 08.30-08.45, MotoE, Prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.35-12.50, MotoE, Prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 10 maggio

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.15, MotoE, Gara-1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 16.10, MotoE, Gara-2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 11 maggio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

