Dove vedere in tv Inter-Barcellona, Champions League calcio 2025: orario, canale, streaming

Domani, martedì 6 maggio, San Siro sarà teatro di Inter-Barcellona, valevole come ritorno della semifinale della Champions League 2024-2025 di calcio maschile. In palio il primo pass per la finale di Monaco di Baviera del 31 maggio contro una tra Arsenal e PSG, con i parigini vicini all’obiettivo dopo aver espugnato l’Emirates vincendo il match d’andata per 1-0.

A Milano si terrà una delle partite più attese e importanti dell’intera stagione, con i nerazzurri che si giocheranno davanti al proprio pubblico la possibilità di raggiungere la seconda finale di Champions in tre anni (dopo la sconfitta di Istanbul nel 2023 contro il Manchester City). Una settimana fa al Montjuic era finita 3-3, quindi si riparte praticamente da zero (non essendoci più la regola legata ai gol in trasferta) per una sfida secca con eventuali supplementari e rigori in caso di ulteriore parità. Al momento sembra complicato, ma non va escluso un possibile recupero in extremis dai rispettivi infortuni per gli attaccanti Lautaro Martinez e Robert Lewandowski.

Di seguito il calendario completo, il programma, l’orario di inizio, le probabili formazioni, il palinsesto tv e streaming di Inter-Barcellona, match di ritorno della semifinale di Champions League. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in diretta streaming su tv8.it, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO INTER- BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE

Martedì 6 maggio

Ore 21.00 Inter vs Barcellona – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

PROGRAMMA INTER-BARCELLONA CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BARCELLONA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco; Taremi, Thuram.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsi, Inigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres.