I Philadelphia Eagles schiantano i Kansas City Chiefs e vincono il LIV Super Bowl

I Philadelphia Eagles ce l’hanno fatta! Jalen Hurts, Saquon Barkley e compagni sono riusciti a fermare l’epopea dei Kansas City Chiefs e hanno messo le mani sul LIV Super Bowl con un laconico 40-22. La cinquantanovesima edizione dell’atto conclusivo della NFL, disputata al Caesars Superdome di New Orleans, Lousiana, ha visto i campioni della NFC piegare Patrick Mahomes e compagni grazie ad un match perfetto.

La sfida non ha letteralmente avuto storia. Philadelphia ha dominato sui due lati del campo. In difesa ha soffocato Patrick Mahomes tra sack e intercetti e l’attacco ha fatto il resto, dando la sensazione di essere inarrestabile. Il vantaggio iniziale arriva a 6:15 dalla fine del primo quarto con la corsa in meta di Jalen Hurts per una yard ma, soprattutto, per il 7-0 che apre le marcature.

Il secondo periodo vede un parziale di 17-0 che inizia a scavare un solco importante. Dopo un field goal di Jake Elliott dalle 48 yds per il 10-0 ci pensa DeJean Cooper a riportare in meta un intercetto su Patrick Mahomes per il 17-0 a 7:03 dall’intervallo. Nel finale c’è tempo ancora per il lancio di Jalen Hurts per AJ Brown per 12 yds e il 24-0 di metà partita.

Dopo il riposo Kansas City prosegue nelle sue difficoltà e gli Eagles chiudono un altro drive con il 27-0 grazie ad un calcio di Jake Elliott da 29 yds. Kansas City è ben oltre le spalle al muro e prova il miracolo, ma Mahomes e compagni vengono stoppati su un 4&4 a 2:47 dalla fine del terzo quarto e la palla torna in mano a Hurts. Il QB invece di gestire pallone e tempo spara in profondità per DeVonta Smith per una meta sensazionale da 46 yds per il 34-0 che, se ce ne fosse stato bisogno, chiude ufficialmente i conti e consegna il Lombardi Trophy agli Eagles.

I Chiefs a questo punto non hanno nulla da perdere e finalmente mettono a segno i primi punti. Mahomes lancia per 24 yds per Worthy e il tabellone segna 6-34. Palla di nuovo a Philadelphia e ancora drive che si chiude con punti. Jake Elliott segna il 37-6 con un field goal dalle 48 yds a 9:51 dalla fine. La partita riprende e arriva un fumble di Mahomes che lascia di nuovo palla agli Eagles che proseguono nel loro dominio con una difesa ai limiti della perfezione. Ci pensa di nuovo il kicker di Phila ad arrotondare il punteggio con il calcio del 40-6 dalle 50 yds a 8:01 dal termine. Nel finale c’è tempo per il td di DeAndre Hopkins su ricezione su lancio di Mahomes da 7 yds a 2:54 dalla fine per il 14-40. Mahomes spara ancora per Worthy per 50 yds e il 22-40 a 1:48 dalla fine e la sfida si chiude qui.

Con questo successo i Philadelphia Eagles hanno conquistato il loro secondo Super Bowl raggiungendo i Los Angeles Rams, gli Indianapolis Colts, i Baltimore Ravens ed i Tampa Bay Buccaneers.